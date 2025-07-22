الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية يزور المركز القومي لبحوث المياه لبحث سبل التعاون المشترك

قام الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية في إطار تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسات الوطنية، بزيارة المركز القومي لبحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري، حيث كان في استقباله الدكتور شريف محمدي، رئيس المركز، وذلك اليوم الثلاثاء،الموافق 22 يوليو 2025.

شهدت الزيارة اجتماعًا موسعًا ضم قيادات من الجانبين، بهدف مناقشة سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك. تركزت المباحثات على استكشاف إمكانيات توظيف تكنولوجيا الفضاء والبيانات الفضائية في دعم جهود المركز القومي لبحوث المياه، خاصة فيما يتعلق بـإدارة الموارد المائية، رصد التغيرات المناخية، وتحسين كفاءة استخدام المياه في مصر.

وأكد الدكتور شريف صدقي على أهمية هذا التعاون في تحقيق التكامل بين الجهود البحثية والتطبيقية، مشيرًا إلى أن تطبيقات الفضاء تمتلك إمكانيات هائلة لدعم قطاع المياه الحيوي في مصر.

من جانبه، رحب الدكتور شريف محمدي بهذه الزيارة، مؤكداً على حرصهم على الاستفادة من أحدث التقنيات الفضائية لتعزيز قدراتهم البحثية والتطبيقية في مواجهة التحديات المائية.

وفي ختام الزيارة تم تبادل الدروع التذكارية بين الطرفين تأكيداً على الشراكة الإستراتيجية بين المؤسستين لتحقيق الأهداف الوطنية ،بما يعود بالنفع على جهود التنمية المستدامة في مصر.