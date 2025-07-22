من المستشفي.. شاهد أول ظهور لـ حسن شحاته بعد إجرائه عمليه جراحية

نشر الإعلامي عمرو الدرديري أول ظهور للكابتن حسن شحاته من المستشفى بعد اجرائه عمليه جراحية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وظهر حسن شحاته من المستشفي برفقة أحمد حسن و حسين لبيب و أحمد سليمان.

وجه الاعلامي عمرو الدرديري رسالة دعم للكابتن حسن شحاته بعد خروجه من المستشفى عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب الدرديري:المعلم واحد بس .. اللي فرح مصر وجمهورها سنين ، ربنا يشفيك ويقومك بالسلامة.



وفي سياق متصل أكد طارق يحيى نجم الزمالك السابق، أن حسن شحاتة أسطورة نادي الزمالك السابق غادر المستشفى عصر اليوم.



وقال يحيى في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: حسن شحاتة خضع لعملية في القناة المرارية بعد إصابته بالصفرا خلال الأسابيع الماضية.

وأضاف: حسن شحاتة غادر المستشفى عصر اليوم وحالته مستقرة ولكن يحتاج إلى مزيد من الراحة

وتابع: نجوم ورموز الكرة المصرية كانوا في مساندة أيقونة الكرة المصرية الكابتن حسن شحاتة