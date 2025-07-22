قرار عاحل في محاكمة خفير وعاطل أنهيا حياة شخصا فى شبين القناطر

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف شعبان تعيلب، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيري، وشريف محمد السباعى مصطفى، وعلاء الدين حمدى عبد العزيز قنديل، وأمانة سر كمال حلمى جاويش، تأجيل محاكمة خفير خصوصي وعاطل، لاتهامهم بقتل شخص بعدة أعيرة نارية من سلاح ناري "بندقية خرطوش"، بسبب خلافات سابقة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر أكتوبر المقبل للاستعداد والمرافعة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 29882 لسنة 2023 جنايات مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 3161 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "محمد ع م"، 31 سنة، خفير خصوصي، مقيم بلبيس محافظة الشرقية، و"محمد ض إ"، 30 سنة، عاطل، مقيم عزبة السلام القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، "هارب"، لأنهما في يوم 26 / 3 / 2023، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، قتلا المجني عليه الخطيب رزق أحمد موسى عمداً مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روح المجني عليه سالف الذكر، وأعدا لذلك الغرض سلاحاً ناريا "بندقية خرطوش"، محل الاتهام تالي الوصف، وتوجها للمكان الذي أيقنا سلفا تواجده المجني عليه به، وما أن ظفرا به حتى أطلق المتهم الثاني صوبه عدة أعيرة نارية من السلاح الناري أنف البيان، قاصداً من ذلك قتله وإزهاق روحه فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته وكان ذلك حال تواجد المتهم الأول على مسرح الجريمة للشد من أزره وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أنه أحرز المتهم الثاني وحاز المتهم الأول بواسطته بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "بندقية خرطوش"، كما أحرز المتهم الثاني وحاز المتهم الأول بواسطته ذخائر مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازتها أو إحرازها.

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، وجود خلافات سابقة فيما بين المتهم الأول والمجني عليه المتوفي إلى رحمة مولاه، قام على إثرها المتهم سالف الذكر بالاستعانة بالمتهم الثاني والذي حضر إليه وبحوزته سلاح ناري "بندقية خرطوش"، وتوجها إلى مكان تواجد المجني عليه حال استقلالهم دراجة بخارية قيادة المتهم الأول وخلفه المتهم الثاني، وقام المتهم الثاني بإطلاق عدة أعيرة نارية من السلاح الناري "بندقية خرطوش"، التي كانت بحوزته صوب المجني عليه فحدث إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي أودت بحياته، وعزي قصد المتهمين من ارتكاب الواقعة هو إزهاق روح المجني عليه.