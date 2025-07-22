طب القوات المسلحة: الطالب يدرس 6 ساعات محاضرات يوميا و4 ساعات للمذاكرة

أكد اللواء طبيب أيمن محمد شوقي، مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، أن طلاب الكليات العسكرية السبع يندمجون سويًا خلال فترة تدريبية مدتها 90 يومًا، تهدف إلى تحويلهم من الحياة المدنية إلى النظام العسكري، موضحًا أنه عقب انتهاء هذه الفترة، يتجه كل طالب إلى كليته لاستكمال الدراسة والتدريب في تخصصه، مع البدء في تطوير البرامج الطبية العسكرية داخل كلية الطب.

وقال اللواء طبيب أيمن محمد شوقي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في حلقة خاصة من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن اليوم الدراسي للطالب يبدأ بطابور لياقة بدنية صباحي، ثم تلي ذلك المحاضرات الطبية من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

وأضاف أنه يتم تخصيص أيام محددة لدراسة المواد العسكرية، مشيرًا إلى أن الطالب يتلقى خلال فترة الدراسة عددًا من المواد الطبية العسكرية، من بينها جراحة وطب الميدان وطب الأعماق والطيران.

