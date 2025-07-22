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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حاجة غير.. آمال ماهر تتصدر الترند بـ 8 أغنيات بعد طرح ألبومها الجديد

آمال ماهر
آمال ماهر
شروق سلامة

استطاعت النجمة آمال ماهر أن تثبت أن الرهان على الفن الحقيقي الذي يحترم ذوق المستمع ما زال قادرا على أن ينافس بقوة، بل ويفرض نفسه ويظل حاضرا في ظل هذا الزخم الموسيقى.

وبعد مرور 48 ساعة من إصدار ألبوم "حاجة غير" احتلت 8 أغنيات"من أصل 10 قائمة الترند الموسيقي في مصر والعالم العربي، وهو ما يؤكد أن آمال المستمع العربي في الاستمتاع بالفن الراقي كانت في محلها، وهو ما تحقق مع النجمة آمال ماهر.
الأغنيات التى احتلت الترند الموسيقي من ألبوم "حاجة غير" هي: "نسيت اسمي، مضمونة، رقم واحد، لو لينا عمر، خبر عاجل، حاجة غير، عقدة حياته، اتراضيت .


واعتمدت آمال ماهر في هذا الألبوم على التعاون مع نخبة من الشعراء والملحنين، ما أضفى تنوعاً وغنى في الأسلوب والمحتوى .
ويحتوي ألبوم "حاجة غير" للنجمة آمال ماهر، على 10 أغنيات، كتب منها الشاعر نادر عبد الله 6 أغان مستحوذا على النصيب الأكبر في الألبوم، ومن ضمن أغانى الألبوم: أغنية "حاجة غير" كلمات الشاعر نادر عبد الله، وألحان أحمد إبراهيم، وتوزيع شريف مكاوي، و"ليه سكتوا؟" من كلمات نادر عبد الله، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح.
وأيضًا أغنية "اتراضيت" من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخولي، وميكس وماستر عمرو الخضري، وأغنية "نسيت اسمي" من كلمات نادر عبد الله وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "لو لينا عمر" من كلمات نادر عبد الله وألحان محمدي وتوزيع مادي.
وأغنية "عقدة حياته" من كلمات الشاعر نادر عبد الله وألحان نور عز العرب وتوزيع علي شاكر، وأغنية "خبر عاجل" من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان مدين وتوزيع توما.
وأغنية "رقم واحد"، من كلمات نادر عبد الله وألحان أحمد زعيم وتوزيع أحمد أمين، وأغنية "مضمونة" من كلمات أحمد المالكي وألحان مدين وتوزيع يحيى يوسف وماستر أمير محروس، وأخيرًا أغنية "يا جبروتك" من كلمات الشاعر عليم، ألحان إسلام رفعت، وتوزيع وميكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.
ويبقى السؤال الذي طرحناه سابقا، هل "حاجة غير" يمثل عنواناً لألبوم غنائي، أم توصيفاً لمسيرة فنانة استثنائية لا تشبه إلا نفسها؟.

آمال ماهر حاجة غير مصر

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