أحمد الخطيب: لا يجب فصل حركة حسم عن جماعة الإخوان الإرهابية

أكد الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، الخبير في شئون الجماعات الإسلامية، أن حركة حسم الإرهابية لها ظهير سياسي وتظهر نفسها كمنفصلة عن الإخوان بما يخالف الواقع، مشيرا إلى أنه لا يجب فصل حركة حسم عن جماعة الإخوان الإرهابية.



وقال أحمد الخطيب، خلال لقاء له لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي” أنه خلال الفترة الأخيرة تصاعدت أصوات تطالب بأدراج الإخوان على قوائم الإرهاب الدولية، مؤكدا أن حركة ميدان قدمت نفسها كظهير سياسي لحركة حسم

الخبير في شئون الجماعات الإسلامية، أن قبول ترامب للإسلام السياسي في سوريا ساعد في عودة تركيا لدعمهم، مؤكدا أن

جماعات الإسلام السياسي عادت للنشاط في الشرق الأوسط.

وأشار أحمد الخطيب إلى أن المملكة العربية السعودية صادقة في حربها على الإرهاب، مؤكدا أن السعودية دعمت لملء الفراغ السياسي في سوريا ولم يكن هناك بديلا عن الشرع.



