سعر الدولار في البنوك اليوم 22-7-2025

استمر تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 22-7-2025، داخل البنوك المصرية ليرفع بذلك مركز الجنيه المصري أمام سعر الصرف الأجنبي.



بلغ معدل تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 28 قرشا منذ أمس الإثنين.

وصل آخر تحديث سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49 جنيه للشراء و 49.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49 جنيه للشراء و 49.14 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

وصل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.95 جنيه للشراء و 49.05 جنيه للبيع في بنك التعمير والاسكان.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.97 جنيه للشراء و 49.07 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.98 جنيه للشراء و 49.08 جنيه للبيع في بنكي "قطر الوطني QNB، بيت التمويل الكويتي".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49 جنيه للشراء و 49.1 جنيه للبيع في بنكي " سايب، ميد بنك"

متوسط الدولار في البنوك

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.01 جنيه للشراء و 49.15 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، أبوظبي الأول، مصر، البركة".

بلغ سعر الدولار مقالب الجنيه نحو 49.02 جنيه للشراء و 49.12 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، العقاري المصري العربي،HSBC، القاهرة، المصرف المتحد، القاهرة، التجاري الدولي CIB، الاسكندرية، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، اللعربي الافريقي الدولي، فيصل الاسلامي".

وبلغ سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 49.03 جنيه للشراء و 49.13 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، قناة السويس".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.04 جنيه للشراء و 49.14 جنيه للبيع في بنك نكست.

أعلي سعر الدولار

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.22 جنيه للشراء و 49.32 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.2 جنيه للشراء و 49.3 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي.