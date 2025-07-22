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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد نتيجة الثانوية.. اعرف موعد إعلان تفاصيل المرحلة الأولى من مكتب التنسيق

التنسيق
التنسيق
هاني حسين

وجّه الدكتور جودة غانم، المشرف على مكتب التنسيق، التهنئة إلى طلاب الثانوية العامة الناجحين للعام الدراسي 2025، متمنيًا لهم التوفيق في تحقيق رغباتهم الجامعية، ومؤكدًا أن منظومة التنسيق تعمل بكل طاقتها لضمان العدالة والشفافية في توزيع الطلاب على الكليات.

وأوضح "غانم"، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "ستوديو إكسترا"، من تقديم الإعلاميين شادي شاش وآية عبد الرحمن، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مكتب التنسيق في انتظار استلام نتيجة الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم، لتبدأ اللجنة العليا للتنسيق أعمالها فور وصول النتائج بشكل رسمي إلى وزارة التعليم العالي.

وأشار إلى أن اللجنة ستجتمع فور استلام النتائج لمراجعة شرائح المجاميع، خاصة للطلاب الحاصلين على أكثر من 70% إلى 95%، وتحديد الأعداد المتوقع التحاقها بكل قطاع جامعي مثل القطاع الطبي، والهندسي، وعلوم الحاسب، والتجاري، ومن خلال هذه المعطيات يتم تحديد الحد الأدنى للمرحلة الأولى من التنسيق.

وأكد غانم أن إعلان تفاصيل المرحلة الأولى سيكون خلال فترة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أيام بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة رسميًا، حيث سيتم تحديد موعد بدء التسجيل والحد الأدنى للقبول في كل من شعبة "علمي علوم"، و"علمي رياضة"، و"الشعبة الأدبية"، بما يراعي رغبات الطلاب والتوزيع العادل بين الكليات.

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