قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لقاء مقلق وشهادة منسية.. فنانة أمريكية تكشف وقائع مقلقة وتطالب بالتحقيق مع ترامب في فضيحة إبستين
الأغلى في اللعبة.. ما سعر محمد صلاح بفانتازي الدوري الإنجليزي؟
بقرار جمهوري.. تجديد الثقة للدكتور طه إسماعيل عميدًا لـ طب كفر الشيخ
فكر قبل ما تقرر .. " الأسنان " تحذر طلاب الثانوية العامة بعد إعلان النتيجة
نتيجة الثانوية العامة 2025 ظهرت فهل الدعاء يغيرها؟ 3 حقائق تبدل قدرك من راسب إلى ناجح
حسن شحاتة يغادر المستشفى بعد إجراء جراحة ناجحة
معونة استثنائية في الزواج والوفاة والعلاج.. تفاصيل الحماية المجتمعية الجديدة
زيزو: معسكر الإعداد مثالي.. وطموحات اللاعبين ليس لها حدود
زيزو: معسكر الأهلي في طبرقة نموذجي
حلم حياتي الهندسة.. زياد الثامن بالثانوية: تفوقي مفاجأة جميلة لوالدتي
تحذير عاجل للمستأجرين: 3 حالات تستوجب إخلاء الشقة فورا بقوة القانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يهنئ أوائل الثانوية العامة هاتفيا ويعلن استقبالهم لتكريمهم غدا

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم، عددًا من الاتصالات الهاتفية بأوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية من أبناء المحافظة، حيث قدم لهم التهنئة على تفوقهم ونتائجهم المشرفة، مؤكدًا أن ما حققوه يُعد مصدر فخر ليس لأسرهم فحسب، بل لمحافظة الغربية بأكملها.

وشملت الاتصالات الطالب عمر سعد الدين كامل عبد العزيز شحاتة، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالشعبة العلمية (علوم) – نظام STEM، والطالبة ندى رمضان محمد عطا صالح، الحاصلة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية بالشعبة العلمية (رياضيات)، والطالبة مريم محمد سامي السيد محمد الجرواني، الحاصلة على المركز التاسع على مستوى الجمهورية بالشعبة العلمية (علوم).

وخلال حديثه مع الطلاب، أشاد محافظ الغربية بجهودهم وإصرارهم وتميزهم، واعتبر تفوقهم نموذجًا يُحتذى به لأبناء المحافظة، كما وجه الشكر لأسرهم على ما قدموه من دعم وتربية صالحة ساعدت على تحقيق هذا النجاح.

وأكد المحافظ خلال المكالمات أن محافظة الغربية تفخر دومًا بأبنائها المتفوقين، وتحرص على دعمهم ورعايتهم باعتبارهم الثروة الحقيقية لمستقبل الوطن، مشيرًا إلى أن الدولة تضع التعليم والطلاب المتفوقين في مقدمة أولوياتها.

وفي ختام الاتصالات، وجّه اللواء أشرف الجندي دعوة رسمية للطلاب الثلاثة وأسرهم للحضور إلى ديوان عام المحافظة غدٍ الأربعاء، لتكريمهم تقديرًا لتفوقهم وتكليلًا لجهودهم، مؤكدًا أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص المحافظة على تشجيع المتفوقين والاحتفاء بالنجاح والتميز في مختلف المجالات.

محافظ الغربية يهنىء اوائل الجمهورية الثالثة الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس بعد اعتمادها.. عبر هذا الرابط

نتيجة الثانوية العامة 2025

بعد قليل.. ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس

وزير التربية والتعليم

الآن .. وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025 | درجاتك عندنا

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة بالاسم مجانا.. افتح الرابط واصبر وادعُ الله.. يمنحك 7 بشارات

أوائل الثانوية العامة 2025

التعليم : صور وأسماء أوائل الثانوية العامة 2025 المتداولة بفيس بوك "مزيفة"

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025.. بعد قليل

موقع تنسيق الجامعات 2025

93.17% للطب.. والهندسة 88.65%.. مؤشرات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025 بالأرقام

تنسيق الجامعات

حاسبات ومعلومات 82.8% تمريض 84.1% والصيدلة91.2.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

أجنحة الدجاج المشوية بجليز الفلفل الحار

طبق عالمي.. طريقة أجنحة الدجاج المشوية بجائزة الفلفل الحار

الاكتئاب

مع نتيجة الثانوية العامة .. علامات تؤكد إصابة ابنك بالاكتئاب

الوان طلاء الجدران

تغير الموازين.. اعرف موضة ألوان طلاء جدران المنازل في 2025

بالصور

احذر .. في هذه الحالة لن تنفع الأدوية والمشروبات في علاج الحموضة| إليك الحل

الحموضة
الحموضة
الحموضة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشيكولاتة.. حقائق مثبتة بالأبحاث العلمية

الشيكولاتة
الشيكولاتة
الشيكولاتة

تجنبي هذه الأطعمة عند تناول بذور الشيا.. حتى لا تفقدي فوائدها الخارقة

أطعمة لا يُنصح بتناولها مع بذور الشيا
أطعمة لا يُنصح بتناولها مع بذور الشيا
أطعمة لا يُنصح بتناولها مع بذور الشيا

لحظة مصيرية.. كيف يدعم الآباء أبناءهم نفسيًا مع اقتراب نتيجة الثانوية العامة؟

طرق علمية يمكن للآباء اتباعها لدعم أولادهم نفسيً
طرق علمية يمكن للآباء اتباعها لدعم أولادهم نفسيً
طرق علمية يمكن للآباء اتباعها لدعم أولادهم نفسيً

فيديو

السيارة

قرار من النيابة بشأن سائق نقل يخفي لوحات سيارته للتهرب من المخالفات

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

اعرف نتيجتك.. وزير التعليم يعتمدها الآن | تفاصيل مهمة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

محدش جاب 100%؜ .. إعلان أوائل الثانوية العامة بعد قليل

جهاز حماية المستهلك

جهاز حماية المستهلك: 33 ألف شكوى من التجارة الإلكترونية غير المشروعة في عام واحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

المزيد