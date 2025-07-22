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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فرحة وزغاريد.. ندى رمضان الطالبة الثالثة علمي رياضة بالثانوية بالغربية: سألتحق بالهندسة

فرحة أسرة ندي رمضان الثالثة الجمهورية
فرحة أسرة ندي رمضان الثالثة الجمهورية
الغربية أحمد علي

شهدت منطقة العجيزي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية استمرار حالة من السعادة والفرحة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ تفوق الطالبة ندي رمضان بحصولها علي المركز الثالث علمي رياضة ضمن أوائل الجمهورية بالثانوية العامة.

فرحة النجاح 

"سألتحق بكلية الهندسة وشكرا لدعم ابويا وامي " بتلك الكلمات أعربت الطالبة المتفوقة "ندي ' عن فرحتها لافتة بقولها "بابا بلغني بالنتيجة عبر اعتمادها رسميا  من وزير التربية والتعليم والحمد لله ربنا كلا مجهودي بالنجاح" .
واضافت الطالبة المتفوقة بقولها :"كنت بذاكر 8 ساعات بشكل منتظم والحمد لله امي كانت بتشجعني دايما علي مذاكره ليل ونهار" .
في المقابل حرص والدي الطالبة المتفوقة علي مذاكرة باستمرار من أكل تحقيق حلم الالتحاق بكلية الهندسه مشيرين بقولهما "لازم نحضنها ونبارك لها في ورشة حياتنا وعروسة المستقبل ".

دعم الأسر والعائلات 


وكان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الأول لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/ 2025 بنسبة نجاح النظام الجديد 79.2%، والنظام القديم 72.7%.

وقد بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول بالنظام الجديد والنظام القديم 785099 طالبًا وطالبة، حضر منهم 728892 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 574347 طالبًا وطالبة.

وبالنسبة للنظام الجديد لشعبة (علمي علوم)، فقد تقدم لامتحانات الدور الأول 451453 طالبًا وطالبة، حضر منهم 417260 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 332183 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 79.6%.

أما بالنسبة لشعبة علمي رياضة (نظام جديد)، فقد تقدم لامتحانات الدور الأول 112619 طالبًا وطالبة، حضر منهم 107947 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 92594 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 85.8%.

كما تقدم لامتحانات الدور الأول من الشعبة الأدبية (نظام جديد) 174171 طالبًا وطالبة، حضر منهم 159434 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 117407 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 73.6%.

وبالنسبة للنظام القديم، فقد بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول 46856 طالبًا وطالبة، حضر منهم   44251 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 32163 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 72.7%.

وقد بلغ عدد المتقدمين لشعبة علمي علوم (نظام قديم) 30800 طالبة وطالبة، وحضر منهم 29008 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 21212 طالب وطالبة بنسبة نجاح 73.1%.

أما بالنسبة لشعبة علمي رياضة (نظام قديم)، فبلغ عدد المتقدمين 5059 طالب وطالبة، حضر منهم 4678 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 3201 طالب وطالبة بنسبة نجاح 68.4%.

أما بالنسبة لشعبي أدبي، فبلغ عدد المتقدمين 10997 طالب وطالبة وبلغ عدد الحاضرين 10565 طالب وطالبة وبلغ عدد الناجحين 7750 طالب وطالبة بنسبة نجاح 73.4%.

https://fb.watch/A-FZzsLgML/

اوائل الجمهورية الثانوية العامة سالتحق بكلية الهندسة سندي اسرتي

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