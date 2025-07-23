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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناقد رياضي: الأهلي تعامل مع عروض رحيل وسام أبو علي بشروط «تعجيزية» | فيديو

وسام أبو علي
وسام أبو علي

تحدث الناقد الرياضي عصام سالم عن الأزمة المتعلقة بمسألة رحيل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، منتقدًا سياسة التعامل بمكيالين تجاه الأزمات في الأهلي والزمالك من قبل الإعلام والصحافة.

وقال عصام سالم، خلال لقاء مع الإعلامي ماركو مراد، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «هناك علاقة احترافية وشروط يجب الالتزام بها بين كل الأطراف، ولكن الأهلي كان يتعامل بشروط تعجيزية في ملف وسام أبو علي».

وأوضح قائلًا: «ليس من المنطقي طلب 10 ملايين دولار من أجل التعاقد مع وسام أبو علي فهذا كان بمثابة تطفيش للأندية الراغبة في التعاقد مع اللاعب والمبلغ كان يفوق كثيرًا القيمة السوقية للاعب على موقع ترانسفير ماركت».

وأشار سالم إلى أن موقف وسام أبو علي سيتكرر مع لاعبين كثيرين في مصر، وهذا الأمر يتكرر حاليًا مع حامد حمدان لاعب بتروجت الحالي.

وذكر عصام سالم أن الأهلي كسب في صفقة وسام أبو علي على المستوى المادي ولكنه خسر على المستوى الفني.

وتساءل سالم قائلًا: «هناك مانشيتات في الصحف تقول إن وسام أبو علي خرج من بيت الطاعة، فلماذا لم تقول نفس الصحف نفس الكلام عن أحمد سيد زيزو حينما فعل ذلك الأمر مع الزمالك».

وحول رأيه في أزمة أحمد فتوح الأخيرة مع الزمالك، قال عصام سالم: «هناك كيل بمكيالين في التعامل مع الأزمة والتركيز على فتوح والعقوبة الموقعة عليه وعدم التطرق لإمام عاشور، الذي كان حاضرًا معه في نفس الحفل».

وأضاف سالم قائلًا: «أرفض عرض أحمد فتوح للبيع بسبب أزمته الأخيرة في الزمالك، ولسوء حظ فتوح أن هذا الخطأ جاء في هذا التوقيت».

ورأى عصام سالم أن المشاكل التي افتعلها إمام عاشور في الأهلي عشرة أضعاف المشاكل التي فعلها أثناء تواجده في الزمالك.

وفي سياقٍ مختلف، اعتبر عصام سالم أن جون إدوارد هو أهم صفقة أبرمها الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والزمالك كان في أمس الحاجة إلى هذه الوقفة الاحترافية.

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