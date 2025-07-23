مهرجان صفاقس الدولي يحتفي بالفنان التونسي ويعزز الانفتاح الثقافي

انطلقت يوم 21 يوليو فعاليات الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان صفاقس الدولي، وتتواصل حتى 19 أغسطس المقبل، وسط برمجة فنية متنوعة تجمع بين الموسيقى والمسرح والفن الشعبي، وذلك وفق ما صرح به مدير المهرجان، السيد فرحات بريك، خلال مداخلته في برنامج صباح جديد على قناة القاهرة الإخبارية.

وأكد بريك أن هذه الدورة ترتكز على "رهانات فنية حقيقية"، أبرزها تكريس مبدأ الثقافة للجميع، من خلال تقديم العروض في فضاءات عامة مفتوحة ومجانية، بهدف توسيع قاعدة الجمهور وتعزيز العلاقة بين المواطن والفن. وأضاف: "اخترنا أن تكون أغلب العروض في أماكن عامة حتى نقرب الفن من الناس ونكسر الحواجز التقليدية التي تفصل المواطن عن الثقافة".

وحول تقليص عدد الفنانين العرب المشاركين، أشار بريك إلى أن هذا التوجه جاء بشكل مدروس لتشجيع الطاقات التونسية وتوفير منصة للفنان المحلي، دون أن يغيب البعد الدولي عن المهرجان، حيث تتضمن البرمجة 3 عروض دولية إلى جانب 17 عرضًا تونسيًا.

