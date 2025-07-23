طارت من فوق الكوبري.. سقوط سيارة نقل من أعلى الدائري الإقليمي بالعياط |شاهد

انقلبت سيارة نقل ثقيل من أعلى كوبري الطريق الدائري الإقليمي، بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة ما أسفر عن سقوطها في الأراضي الزراعية أسفل الكوبري.

وتلقى مركز شرطة العياط بلاغًا من الأهالي يفيد بانقلاب سيارة نقل ثقيل أعلى كوبري الطريق الدائري الإقليمي، وانتقلت على الفور قوة أمنية مدعومة برجال المرور والحماية المدنية لمكان الحادث، وتم فرض كردون أمني حول موقع السقوط.

وبحسب المعاينة الأولية، انحرفت السيارة فجأة على الكوبري نتيجة اختلال عجلة القيادة، ما أدى إلى اختراقها السور الحديدي وسقوطها بالكامل في الأراضي الزراعية أسفله.

ولم ترد حتى الآن أي معلومات مؤكدة عن وجود إصابات أو وفيات، وجارٍ تمشيط الموقع للتأكد من سلامة السائق، ورُفعت آثار الحادث جزئيًا، فيما تستمر جهود الجهات المعنية لاستكمال الفحص.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.