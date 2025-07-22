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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جراديشار: معسكر الأهلي في تونس اختبار بدني حقيقي ونسعى لبداية قوية

جراديشار
جراديشار
إسلام مقلد

أشاد السلوفيني نيتس جراديشار، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالأجواء الفنية والبدنية التي يشهدها معسكر الفريق الحالي في تونس، مؤكدًا أن المواجهة الودية التي خاضها الفريق أمام الملعب التونسي كانت فرصة حقيقية للاستفادة وتجربة عناصر الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال جراديشار في تصريحات صحفية إن درجة الحرارة المرتفعة في تونس تُعد تحديًا بدنيًا مهمًا خلال المعسكر، مشيرًا إلى أن الأجواء الصعبة تساهم في رفع معدلات اللياقة البدنية، وهي خطوة ضرورية تحضيرًا لموسم وصفه بالصعب والطويل، في ظل المنافسة المنتظرة على مختلف البطولات.

وأضاف: "مباراة الملعب التونسي كانت تجربة مفيدة، قدمنا خلالها أداءً طيبًا، وسجلنا عدة أهداف، رغم إهدار بعض الفرص. لا نزال في مرحلة إعداد وعلينا تصحيح الكثير قبل بداية الموسم".

وأثنى جراديشار على زميله محمد شريف الذي سجل هدفين في المباراة، مؤكدًا أنه لاعب مميز ويُعد وجوده إضافة قوية للفريق، وقال: "نحن أمام موسم شاق، وعلينا جميعًا أن نكون في أتم الجاهزية الفنية من أجل الأهلي".

وعن استعادة شريف للقميص رقم 10 الذي كان يرتديه، أوضح المهاجم السلوفيني أن الأرقام لا تُشكل فارقًا حقيقيًا في الأداء، مضيفًا: "الرقم لا يُهم، ما يُهم هو ما نقدمه داخل الملعب من عطاء وجهد".

وأنهى جراديشار حديثه برسالة إلى جماهير الأهلي، قال فيها: "نعد جماهيرنا العظيمة بأن نبذل أقصى ما لدينا هذا الموسم، وسنقاتل من أجل كل بطولة نخوضها، من أجل النادي ومن أجلهم، لأن دعمهم هو وقودنا الحقيقي".

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