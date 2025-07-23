قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد الإعلان عن حركة تنقلات الشرطة 2025 بالأسماء .. تفاصيل
الصحة الفلسطينية: المجاعة تهدد أرواح مئات الآلاف في غزة
اشتراكات المترو 2025 .. إليك تفاصيل الأسعار الشهرية والربع سنوية والسنوية لكل فئة
تكليفات الرئيس.. الحكومة تكرم شهيدًا وتخصص أراضٍ لإنشاء محطات تحلية مياه البحر
طارت من فوق الكوبري.. سقوط سيارة نقل من أعلى الدائري الإقليمي بالعياط |شاهد
مبلغ ضخم .. باريس سان جيرمان يرفع عرضه لضم نجم الدوري الإنجليزي
الوزراء: تعديل برامج جامعات المعرفة الدولية وتخصيص أراضٍ صناعية بالمنوفية والإسكندرية
أذكار المساء.. 7 أدعية تمنحك الصبر والطمأنينة
بعد طلب إحالتها للنيابة.. مها الصغير في صالون تجميل
أبو شامة: مصر تشكل حائط صد حقيقي أمام مشاريع التهجير الإسرائيلي في غزة
مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%
صرف المطربة رحمة عصام من النيابة في واقعة مشادة كلامية بالشرقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

في عز الصيف.. اعرف الطرق الطبيعية لعلاج حروق الشمس

حروق الشمس
حروق الشمس
اسماء محمد

 يرغب عدد كبير من الأشخاص في معرفة طرق علاج أعراض حروق الشمس على الوجه والجسم طبيعيًا باستخدام مكونات منزلية يومية.

ووفقا لما جاء في موقع نكشف افضل الطرق الطبيعية لعلاج حروق الشمس وتخفيف آثارها.

كمادات باردة


ضع منشفة أو قطعة قماش نظيفة وباردة عدة مرات يوميًا لمدة ١٠-١٥ دقيقة. 

تساعد الكمادات الباردة على تخفيف البثور، وتخفيف ألم حروق الشمس، وتبريد الجلد الساخن عند لمسه. إذا غطت حروق الشمس مساحات أكبر من الجلد، استحم بماء بارد لتخفيف الألم.

خل


يمكنك استعادة توازن درجة الحموضة في بشرتك المصابة بحروق الشمس وتعزيز الشفاء عن طريق إضافة كوب واحد من الخل إلى حمام بارد.

الزيوت العطرية


برّد بشرتك وخفّف الالتهاب باستخدام زيت النعناع أو اللافندر أو البابونج أو زيت شجرة الشاي، ولكن لا تضعها مباشرةً على حروق الشمس. 

احرص على تخفيف الزيوت العطرية بزيت ناقل مثل زيت اللوز، أو أضفها إلى مرطب مثل الصبار.

وصفة العسل وزيت اللوز لعلاج الهالات السوداء

دقيق الشوفان


الشوفان مضاد طبيعي للالتهاباتفقط اصنعي عجينة من الشوفان والحليب البارد وضعها على بشرتك، أو أضف الشوفان إلى حوض استحمام بارد وانقع فيه.

الصبار


لتقشير البشرة، استخدمي الصبار، الذي يحتوي على مواد كيميائية لها خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات.

الخيار


هذه الخضراوات الباردة مضادة للأكسدة ومسكنة طبيعية للألم ويمكنكِ تبريد الخيار وهرسه في الخلاط ووضع المعجون على بشرتكِ.

ماسك الخيار

كريم الحلاقة


كريم الحلاقة لو الشيفنج بالمنثول يُخفف من ألم حروق الشمس ثم ضع طبقة رقيقة منه على المنطقة المصابة، واتركها تجف لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفها.

كريم هيدروكورتيزون
لحروق الشمس

 المصحوبة بالحكة، ضع كريم هيدروكورتيزون بتركيز 1% كل بضع ساعات أو تناول مضادًا للهيستامين و تجنب حكّ مكان الحكة، لأن ذلك سيؤخر الشفاء وقد يؤدي إلى التهاب الجلد.

مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية


لتخفيف الألم والوخز، تناول الأسبرين أو الإيبوبروفين وهذه الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية تتداخل مع إنتاج الجسم للمواد الكيميائية المسببة للالتهاب والألم.

زيت جوز الهند


لترطيب بشرتكِ المصابة بحروق الشمس، استخدمي زيت جوز الهند، الغني بالدهون الطبيعية مثل حمض اللينوليك وحمض اللوريك، واللذين يتميزان بخصائص مضادة للميكروبات ويُفضل استخدامه في مرحلة لاحقة من عملية الشفاء للحفاظ على ترطيب البشرة.

حروق الشمس علاج حروق الشمس طرق علاج حروق الشمس علاج حروق الشمس بشكل طبيعي وصفات حروق الشمس وصفات علاج حروق الشمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 مرحلة أولى علمي وأدبي بالنسبة المئوية

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب علمي علوم .. كليات تقبل من 70% في تنسيق الجامعات

الثانوية العامة

7 كليات يطلبها سوق العمل ووظائفها الأعلى أجرًا.. لطلاب الثانوية العامة 2025

تأخير الساعة 60 دقيقة إلى 11 مساءً.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة إلى 11 مساءً.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

مصروفات الجامعات الأهلية 2025

من بينها القاهرة وحلوان.. ننشر مصروفات الجامعات الأهلية لطلاب الثانوية العامة 2025

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

ترشيحاتنا

حريق

دون إصابات.. حريق يلتهم شقة سكنية في المطرية

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.. خطوات وموعد تقديم كلية الشرطة 2025

مطرب المهرجانات أمين خطاب

حبس مطرب المهرجانات أمين خطاب بتهمة تعاطي المخدرات

بالصور

اقتصادية وموفرة.. سيارة شيفروليه الرياضية 2026 الجديدة

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

في عز الصيف.. اعرف الطرق الطبيعية لعلاج حروق الشمس

حروق الشمس
حروق الشمس
حروق الشمس

بتعليق صريح.. رئيس شركة كورفيت يسكت شائعات السيارات الكهربائية

شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت

بحضور تامر عبدالمنعم والسفير المصري باليابان.. فرقة رضا تبهر حضور الاكسبو 2025

تامر عبد المنعم وفرقة رضا
تامر عبد المنعم وفرقة رضا
تامر عبد المنعم وفرقة رضا

فيديو

سوزي الاردنية

نجحت بمجهودي.. سوزي الاردنية تكشف عن نتيجتها في الثانوية العامة

وزير الدفاع و يكرم أبطال القوات المسلحة المحققين للإنجازات الرياضية المحلية والدولية

وزير الدفاع يكرم أبطال القوات المسلحة المحققين للإنجازات الرياضية المحلية والدولية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

المزيد