في عز الصيف.. اعرف الطرق الطبيعية لعلاج حروق الشمس

يرغب عدد كبير من الأشخاص في معرفة طرق علاج أعراض حروق الشمس على الوجه والجسم طبيعيًا باستخدام مكونات منزلية يومية.

ووفقا لما جاء في موقع نكشف افضل الطرق الطبيعية لعلاج حروق الشمس وتخفيف آثارها.

كمادات باردة



ضع منشفة أو قطعة قماش نظيفة وباردة عدة مرات يوميًا لمدة ١٠-١٥ دقيقة.

تساعد الكمادات الباردة على تخفيف البثور، وتخفيف ألم حروق الشمس، وتبريد الجلد الساخن عند لمسه. إذا غطت حروق الشمس مساحات أكبر من الجلد، استحم بماء بارد لتخفيف الألم.

خل



يمكنك استعادة توازن درجة الحموضة في بشرتك المصابة بحروق الشمس وتعزيز الشفاء عن طريق إضافة كوب واحد من الخل إلى حمام بارد.

الزيوت العطرية



برّد بشرتك وخفّف الالتهاب باستخدام زيت النعناع أو اللافندر أو البابونج أو زيت شجرة الشاي، ولكن لا تضعها مباشرةً على حروق الشمس.

احرص على تخفيف الزيوت العطرية بزيت ناقل مثل زيت اللوز، أو أضفها إلى مرطب مثل الصبار.

دقيق الشوفان



الشوفان مضاد طبيعي للالتهاباتفقط اصنعي عجينة من الشوفان والحليب البارد وضعها على بشرتك، أو أضف الشوفان إلى حوض استحمام بارد وانقع فيه.

الصبار



لتقشير البشرة، استخدمي الصبار، الذي يحتوي على مواد كيميائية لها خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات.

الخيار



هذه الخضراوات الباردة مضادة للأكسدة ومسكنة طبيعية للألم ويمكنكِ تبريد الخيار وهرسه في الخلاط ووضع المعجون على بشرتكِ.

كريم الحلاقة



كريم الحلاقة لو الشيفنج بالمنثول يُخفف من ألم حروق الشمس ثم ضع طبقة رقيقة منه على المنطقة المصابة، واتركها تجف لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفها.

كريم هيدروكورتيزون

لحروق الشمس

المصحوبة بالحكة، ضع كريم هيدروكورتيزون بتركيز 1% كل بضع ساعات أو تناول مضادًا للهيستامين و تجنب حكّ مكان الحكة، لأن ذلك سيؤخر الشفاء وقد يؤدي إلى التهاب الجلد.

مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية



لتخفيف الألم والوخز، تناول الأسبرين أو الإيبوبروفين وهذه الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية تتداخل مع إنتاج الجسم للمواد الكيميائية المسببة للالتهاب والألم.

زيت جوز الهند



لترطيب بشرتكِ المصابة بحروق الشمس، استخدمي زيت جوز الهند، الغني بالدهون الطبيعية مثل حمض اللينوليك وحمض اللوريك، واللذين يتميزان بخصائص مضادة للميكروبات ويُفضل استخدامه في مرحلة لاحقة من عملية الشفاء للحفاظ على ترطيب البشرة.