القسام تفجر منزلا مفخخا لجنود الاحتلال



أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، أن عناصرها نجحت في تفجير منزل مفخخ في قوة صهيونية من 10 جنود.

وأشارت الكتائب في بيان لها الى ان جنود الاحتلال وقعوا ما بين قتيل وجريح شرقي مدينة رفح، حيث تم رصد هبوط مروحيات للإخلاء.

ولفتت الي انه تم تفجير عبوتين مضادتين للأفراد في قوة صهيونية من 8 جنود وأوقعتهم بين قتيل وجريح قرب مفترق دير ياسين بحي الجنينة شرقي رفح.

وفي سياق آخر؛ استقبلت مستشفيات قطاع غزة اليوم 113 شهيدا، و534 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة الفلسطينية في بيان لها: لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

كما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 59,219 شهيدًا و143,045 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 8,363 شهيدًا و31,004 إصابات.

وأشارت صحة غزة ، إلى أن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية ، من شهداء المساعدات بلغ 34 شهيدا وأكثر من 644 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,060 شهيدًا وأكثر من 7,207 إصابة.