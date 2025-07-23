النقل تكشف أحدث صور لتنفيذ مشروع مترو الإسكندرية

كشفت وزارة النقل عن أحدث صور جوية توثق التقدم الكبير في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية، حيث تتواصل أعمال تركيب الكمرات لكباري المسار من محطة طوسون وحتى محطة فيكتوريا، إلى جانب تنفيذ أعمال الخوازيق والأعمدة والبلاطات الخاصة بالمسار العلوي.

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع إنشاء خط مترو بطول 21.7 كم يربط بين محطة سكة حديد أبو قير ومحطة مصر، منها 6.5 كم سطحية و15.2 كم علوية، ويضم 20 محطة (6 سطحية و14 علوية). كما تتقدم أعمال تنفيذ الأساسات والأعمدة بالمحطات، إضافة إلى أعمال التسوية وإنشاء الأسوار في ورشتي أبو قير وكفر عبده، مع بدء تنفيذ المباني والبنية الأساسية في ورشة كفر عبده.

ويُعد المشروع نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام وصديق البيئة بالإسكندرية، ويهدف إلى تحسين التشغيل الآمن للخط عبر إلغاء المزلقانات والمعابر غير القانونية، وتخفيف الازدحام المروري، وخفض استهلاك الوقود بفضل اعتماده على الطاقة الكهربائية النظيفة.

ويستهدف المشروع زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/اتجاه إلى 60 ألف راكب/ساعة/اتجاه، وتقليل زمن الرحلة من 50 إلى 25 دقيقة، وزيادة سرعة التشغيل من 25 إلى 100 كم/ساعة، مع تقليص زمن التقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة. كما سيوفر الخط تبادلاً مع خطوط السكك الحديدية وترام الرمل بمحطات مصر وسيدي جابر وفيكتوريا، وخط سكة حديد رشيد في محطة المعمورة.