تكليفات الرئيس.. الحكومة تكرم شهيدًا وتخصص أراضٍ لإنشاء محطات تحلية مياه البحر

وافق مجلس الوزراء على ضم المهندس مصطفى أنور أحمد عفيفي، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

يأتي ذلك تكريماً للشهيد المذكور، وتأكيداً على نهج الدولة في إعلاء قيمة التضحية، وترسيخ مبدأ الوفاء لمن قدموا أرواحهم أو تضرروا نتيجة العمليات الإرهابية، حيث استشهد متأثراً بإصابته جراء إطلاق نار عشوائي من عناصر إرهابية خلال إحدى العمليات الأمنية مؤخراً.

تخصص أراضٍ لمستقبل مياه مصر (محطات تحلية 2050)

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص بعض مساحات الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة؛ لاستخدامها في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر حتى عام 2050.

وتشمل مساحات الأراضي المشار إليها سلفًا: نحو 9 أفدنة ناحية رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، وحوالي ألفي متر مربع ناحية مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وحوالي 235 فدانًا ناحية قناة السويس بمحافظة السويس، ونحو 63 فدانًا ناحية برج العرب بمحافظة الإسكندرية، ونحو 15 فدانًا ناحية العلمين، بمحافظة مطروح.