يعالج التهاب المفاصل .. 5 فوائد غير متوقعة لـ لبان الدكر

يُستخدم لبان الدكر لعلاج أمراض الجهاز الهضمي كالإسهال والقيء، كما يُستخدم لعلاج التهاب المفاصل والربو وأمراض جلدية مختلفة.

فوائد لبان الدكر

قد يحسن أعراض هشاشة العظام: وجدت بعض الأبحاث أن اللبان كان أكثر فعالية من الدواء الوهمي في تحسين المرونة وتقليل آلام الركبة لدى الأشخاص المصابين بهشاشة العظام .

قد يُخفف الألم لدى مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي: وجدت إحدى الدراسات أن استخدام كريم يحتوي على اللبان وعدة مكونات أخرى يُساعد على تخفيف آلام المفاصل وتورمها، ومع ذلك، نظرًا لدراسة اللبان مع مكونات أخرى، فإن فائدته الحقيقية في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي غير معروفة

قد يخفف آلام أسفل الظهر: وجدت إحدى الدراسات الصغيرة أن استخدام زيت اللبان العطري والمر أثناء التدليك أدى إلى تخفيف آلام الظهر لدى المشاركين في الدراسة مقارنة بالعلاج الوهمي.

قد يحارب شيخوخة الجلد: وجد الباحثون أن استخدام الكريمات التي تحتوي على أحماض البوسويليك من نبات البوسويليا سيراتا يمكن أن يحسن ملمس الجلد ويقلل من ظهور الخطوط الدقيقة.

قد يُخفف أعراض العلاج الإشعاعي: تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يخضعون للعلاج الإشعاعي لسرطان الثدي يُمكنهم تخفيف الاحمرار (نوع من الطفح الجلدي) عن طريق وضع كريم يحتوي على اللبان مرتين يوميًا أثناء العلاج.

المصدر health

