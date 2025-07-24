برج القوس .. حظك اليوم الخميس 24 يوليو 2025: تسوية مشاكل الماضي

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يُعرف مواليد القوس بشخصيته المتفائلة والمغامرة والعاطفية، ويستطيع التصرف في كافة الأمور.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الخميس 24 يوليو 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

مشاهير برج القوس

ماجدة الرومي وكريم بنزيما ومحمد سعد ولبلبة.

توقعات برج القوس وحظك اليوم الخميس 24 يوليو 2025

المخاطرة في العمل وسترى نتائج جيدة. تخلّص من القيود أثناء وجودك مع الحبيب اليوم. على الرغم من الرخاء، احرص على الابتعاد عن سوق الأسهم. ستكون هناك مشاكل صحية طفيفة.

توقعات برج القوس في الحب

احرص أيضًا على تسوية مشاكل الماضي بأسلوب دبلوماسي على من هم جدد في العلاقة الحذر من العودة إلى حبيبهم السابق، فقد يُعقّد ذلك الأمور. قد تُفكّر النساء المتزوجات أيضًا في توسيع نطاق الأسرة.

برج القوس وحظك اليوم مهنيا

يُنصح ببناء علاقات وطيدة مع زملائك وكبار السن، يمكن لبعض النساء توقع نتائج إيجابية عند تولي مشاريع جديدة تتضمن تقنيات معقدة، قد ينجح الطلاب في الامتحانات، ولكن من الضروري أيضًا التركيز على المواد العلمية..

برج القوس وحظك اليوم في الصحة

على مرضى السكري توخي الحذر بشأن نظامهم الغذائي، على كبار السن توخي الحذر عند ركوب القطار أو الحافلة قد تواجهون صعوبة في التنفس، ويجب على الأطفال ارتداء الكمامة عند التجول في المناطق المتربة.

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

قد يؤثر أداؤك أيضًا على إنتاجيتك، والجزء الثاني من اليوم مناسب لابتكار أفكار جديدة تتعلق بمشروع ما سيكون من يدير فريقًا مسؤولاً عن المواعيد النهائية، وعليك أيضًا تجنب الغرور في اتخاذ القرارات الحاسمة.