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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فستان بـ ذيل.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بجمالها

فستان بذيل..هيفاء وهبي تثير الجدل بجمالها
فستان بذيل..هيفاء وهبي تثير الجدل بجمالها
رنا عصمت

نشرت الفنانة هيفاء وهبي ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام..

تفاصيل إطلالة هيفاء وهبي

وتألقت هيفاء وهبي، فى الصور  بإطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون الابيض المطرز بالورود واتسم ستايل الفستان بالقصير فوق الركبة مع وجود ذيل طويل من الخلف.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعتها و وضعت بعض  مساحيق المكياج  بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز هيفاء بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد هيفاء ،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

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