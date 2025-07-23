اعتقال إمرأة من وسط إسرائيل كانت تخطط لاستهداف نتنياهو بعبوة ناسفة

أعلن جهاز "الشاباك" الإسرائيلي، عن اعتقال إمرأة من وسط إسرائيل كانت تخطط لاستهداف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بعبوة ناسفة بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.

كان مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أفاد في وقت سابق بإصابة بنيامين نتنياهو بالتهاب في الأمعاء، نتيجة تناوله طعاما فاسدا، بحسب صحيفة "يديعوت آحرنوت".

وجاء في بيان رسمي: "بعد شعوره بتوعك خلال الليل، خضع رئيس الوزراء لفحص في منزله من قبل البروفيسور ألون هيرشكو، مدير قسم الأمراض الباطنية في مستشفى هداسا عين كارم، وتبين أنه يعاني من التهاب معوي نتيجة تناول طعام فاسد".

وأشار البيان إلى استقرار حالة نتنياهو في الوقت الراهن، وأنه يتلقى العلاج عن طريق تناول السوائل عبر الوريد؛ نتيجة لحالة الجفاف المصاحبة للمرض.

و سيمكث رئيس الحكومة الإسرائيلية في منزله ثلاثة أيام، حيث سيدير شئون الحكم من هناك، وفقًا لتعليمات الأطباء، كما أنه سيغيب عن اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، بسبب المرض، وفقا للبيان.

كان نتنياهو قد خضع، في ديسمبر من العام الماضي، لعلاج استئصال البروستاتا، وأفاد مكتبه آنذاك أنه قبل أيام قليلة، خضع نتنياهو لفحص شامل في مستشفى هداسا عين كارم بالقدس، كشف عن إصابته بالتهاب في المسالك البولية ناتج عن تضخم حميد في البروستاتا، كما أُفيد في ذلك الوقت أن رئيس الوزراء تلقى علاجًا بالمضادات الحيوية التي شفيت من العدوى.