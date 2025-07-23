نجم مغربي جديد يرتدي الأبيض.. والزمالك يستعد لإعلان الصفقة رسميا

اقترب نادي الزمالك، من الإعلان الرسمي عن التعاقد مع عبد الحميد معالي الجناح الأيمن لنادي اتحاد طنجة المغربي، ليصبح أحد أبرز صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت مصادر داخل القلعة البيضاء، أن إدارة الزمالك أنهت كافة التفاصيل المتعلقة بالصفقة، بما في ذلك تصوير فيديو تقديم اللاعب، في انتظار وصوله إلى القاهرة للإعلان الرسمي وتوقيع العقود.

وأشعل معالي، الأجواء بين جماهير الزمالك، بعدما أعاد نشر صورة عبر خاصية “الاستوري" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، تظهره بشعار النادي الأبيض، في إشارة واضحة إلى انتقاله المرتقب.

ويعد عبد الحميد معالي من أبرز المواهب الشابة في الكرة المغربية، حيث تألق مع اتحاد طنجة في الموسم الماضي، ما دفع الزمالك للدخول في مفاوضات قوية مع ناديه من أجل ضمه، ضمن خطة دعم صفوف الفريق بعناصر مميزة تحت قيادة المدير الفني يانيك فيريرا.