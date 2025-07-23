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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جامعة الإسكندرية: ندعم ريادة الأعمال من خلال معرض صنع في دمياط

ارشفيه
ارشفيه
محمد صبيح

نجح معرض صنع في دمياط خلال أول دوراته بمحافظة الإسكندرية، وينظمه جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع محافظتي دمياط والاسكندرية وكلية الهندسة بجامعة الاسكندرية، في تحقيق مبيعات بالملايين.

وتهدف الجامعة من المشاركة في تنظيم المعرض إلى تشجيع فكر العمل الحر والعمل علي تشجيع الخريجين علي ريادة الأعمال وإقامة مشروعات متوسطة أو صغيرة والاستفادة من الخدمات التمويلية والفنية التي يتيحها جهاز تنمية المشروعات.

وتفقد الدكتور وليد البرقي عميد كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، الدورة الحالية من معرض صنع في دمياط بمرافقة قيادات فرع الجهاز بالإسكندرية.

وأكد علي اهتمام الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات في مختلف المجالات الخاصة بدعم ريادة الأعمال ومساعدة المشاريع المتوسطة والصغيرة علي تسويق منتجاتها وتقديم كل سبل الدعم الفني والتقني لتلك المشروعات لمساعدتها علي تطوير منتجاتها ورفع انتاجيتها وتوفير المزيد من فرص العمل. 

و أشار  الدكتور وليد البرقي إلى أن الجامعة تعمل علي تثبيت موعد (صنع في دمياط  ) الذي يشارك فيه العديد من مشروعات الاثاث من الاسكندرية بجانب مشروعات دمياط لاتاحة اكبر فرصة للتسويق واستفادة عملاء المعرض من الجودة والاسعار التنافسية التي تتميز بها معروضات المعرض المصنعة بأيدي شباب مصر  خاصة أن مبيعات المعرض بلغت ٤ ملايين جنيه.

واشاد البرقي بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات في هذا المعرض الذي يقدم دعم فعال لاصحاب مشروعات الاثاث و يأتي في موعد مناسب لاهالي و زوار الإسكندرية و الساحل الشمالب.

يذكر ان معرض صنع في دمياط يضم في هذه الدورة العشرات من عارضي الأثاث المتميزين الذين يعرضون منتجاتهم المتميزة  من الأثاث الدمياطي الفاخر الذي يمتاز بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية، بالإضافة إلى توفر التصميمات التي تجمع بين الكلاسيك والمودرن لتتفق مع كافة احتياجات المستهلكين حيث يضم تشكيلة متنوعة من غرف النوم والسفرة والأطفال والانتريهات وذلك بأسعار مناسبة للجميع.

ويستمر المعرض حتى 26 يوليو ويفتح أبوابه للجمهور يوميا من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 11 مساء.

ويستمر المعرض حتى 26 يوليو ويفتح أبوابه للجمهور يوميا من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 11 مساء التصميمات التي تجمع بين الكلاسيك والمودرن لتتفق مع كافة احتياجات يذكر ان معرض صنع في دمياط يضم في هذه الدورة العشرات من عارضي و أشار الدكتور وليد البرقي إلى أن الجامعة تعمل علي تثبيت موعد صنع في دمياط و الذي يشارك والصغيرة علي تسويق منتجاتها وتقديم كل سبل الدعم الفني والتقني بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية بالإضافة إلى توفر التصميمات التي

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