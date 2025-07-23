سلسلة لقاءات روحية للشباب بإيبارشية طهطا وجهينة

نظمت خدمة الشباب بإيبارشية طهطا وجهينة بمحافظة سوهاج، عدة لقاءات روحية للشباب والشابات من مختلف كنائس الإيبارشية، تحت شعار "أهرب لحياتك"، وذلك بدير السيدة العذراء بدرنكة.

وشملت اللقاءات صلاة القداس الإلهي، وتسبحة نصف الليل، بالإضافة إلى مجموعات عمل عن الكتاب المقدس والأجبية، فضلاً عن مواضيع محددة لكل مرحلة.

في سياق آخر ، استقبل نيافة الأنبا صموئيل أسقف إيبارشية طموه، أمس، بمقر المطرانية نيافة الأنبا مقار أسقف إيبارشية الشرقية والعاشر من رمضان، وذلك في زيارة رعوية تأتي في إطار التعاون الروحي وتبادل الخبرات والخدمات بين الإيبارشيتين، بحضور عدد كبير من الآباء مجمع كهنة إيبارشية طموه.

وألقى نيافة الأنبا مقار كلمة بعنوان "الكاهن وتكامل مواهب الروح القدس"، مسلطًا الضوء على دور الكاهن كخادم للسرائر، وكمثال حي لعمل الروح القدس وسط شعب الله.

وقد لاقت الزيارة ترحيبًا كبيرًا من الآباء الكهنة، مؤكدين على عمق الروابط الروحية التي تجمع الكنيسة في جسد واحد، وفكر واحد، ومحبة واحدة في المسيح يسوع.