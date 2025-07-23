محافظة الغربية تواصل السباق نحو خط النهاية في حياة كريمة.. التشغيل التجريبي لــ 3 محطات معالجة بتكلفة تتجاوز الــ820 مليون جنيه ومتابعة ميدانية لتسليم المشروعات وتشغيلها

ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس محمد سالم مسؤول متابعة المشروعات القومية برئاسة مجلس الوزراء، وممثلي دار الهندسة (استشاري رئاسة الوزراء للمشروع القومي لتطوير الريف المصري)، وأعضاء المكتب الفني للمحافظ، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المتبقية في قرى مركز زفتى، وبحث سرعة نهوها وتسليمها ودخولها الخدمة بشكل فوري،في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” على أرض محافظة الغربية.

وخُصص الاجتماع لمناقشة آليات تسريع استلام وتشغيل المشروعات المتبقية، وعلى رأسها الأسواق والمواقف النموذجية ونقاط الحماية المدنية، بالإضافة إلى تلافي الملاحظات الفنية المتبقية، بما يضمن تقديم خدمات حضارية وآمنة لمواطني المركز في أسرع وقت ممكن.

وخلال الاجتماع، وجّه المحافظ اللواء أشرف الجندي، المهندس رائد الفخراني، بسرعة بدء التشغيل التجريبي لعدد 3 محطات معالجة صرف صحي، بتكلفة إجمالية تتجاوز الـــ820 مليون جنيه، مؤكدًا أن دخول هذه المحطات الخدمة يُعد نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعكس حرص الدولة على تحسين جودة الحياة في قرى الريف المصري. كما وجّه المحافظ الشكر للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي على جهودها المتواصلة في تنفيذ هذه المشروعات الحيوية، مؤكدًا استمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان دخول المشروعات الخدمة في أسرع وقت.



وأكد اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية تضع ملف تشغيل المشروعات الحيوية في قرى زفتى على رأس أولوياتها في هذه المرحلة، مشددًا على ضرورة التنسيق الفوري بين دار الهندسة والجهات التنفيذية والشركات المنفذة لحسم جميع الملاحظات الميدانية، وعدم السماح بأي تأخير في استلام وتشغيل هذه المنشآت.

كما شدد المحافظ على أهمية الإسراع في تشغيل نقاط الحماية المدنية، التي تم الانتهاء منها ضمن المبادرة، لما لها من دور محوري في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، موجهًا بسرعة التنسيق مع الجهات المختصة لتسليمها فوريًا لتكون جاهزة للتشغيل في أقرب وقت.

وأشار إلى أن ما تحقق حتى الآن في مشروعات “حياة كريمة” بمركز زفتى هو انعكاس حقيقي لتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة، وتجسيد لإرادة القيادة السياسية في بناء مستقبل أفضل للمواطن المصري، مشددًا على أن المبادرة ليست مجرد مشروع تنموي، بل مشروع كرامة وإنسان.

وأوضح محافظ الغربية أن نسبة تنفيذ المشروعات في زفتى بلغت حتى الآن 96.54%، مؤكدًا أن جميع فرق العمل تضاعف جهودها وتعمل على مدار الساعة للانتهاء من النسبة المتبقية، والوصول إلى 100% في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أن تحقيق هذه النسبة القياسية ما كان ليحدث لولا تعاون وجهد الجميع.

واختتم المحافظ الاجتماع بتوجيه الشكر لجميع العاملين والمشاركين في تنفيذ مشروعات “حياة كريمة” داخل مركز زفتى، مؤكدًا استمرار المتابعة اليومية الميدانية حتى دخول آخر مشروع الخدمة، مشيرًا إلى أن ما تحقق هو شهادة حية على قدرة الدولة على تحويل الرؤية إلى واقع، في صورة خدمات حقيقية تليق بمواطني الريف المصري.