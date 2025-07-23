اليونانيون يطردون السائحين اليهود... ونجل بايدن: نتنياهو «وحش»

تطرقت صحف ومواقع عالمية في مقالاتها وتقاريرها إلى الغضب العالمي المتصاعد إزاء إسرائيل بسبب ارتفاع الحصيلة اليومية للشهداء الفلسطينيين من طالبي المساعدات في قطاع غزة، كما ذكرت صحيفة "الجادريان" البريطانية.

ومن جهتها، نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية مقالا جاء فيه أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يظل ممتنعا عن استخدام نفوذه على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (المطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية) لإنهاء الحرب رغم أنه عبر أكثر من مرة عن استياء كبير من تصرفاته.

ويرى مقال في صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية أن الإسرائيليين لا يهتمون بارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين في غزة ويركزون فقط على مصير الأسرى وأخبار الجنود.

ويضيف المقال "هذا الواقع يشير إلى هوة أخلاقية عميقة دخل فيها المجتمع الإسرائيلي ومعه وسائل الإعلام التي تقدم ضحايا الحرب من الفلسطينيين على أنهم ضرر جانبي للحرب أو خطر يتعين إزالته".

وهاجم هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، نتنياهو بشدة، واصفًا إياه بـ"الوحش" ومتهمًا إياه بشن حرب على إيران "لإنقاذ نفسه وتجنب السجن".

وفي مقابلة استمرت ثلاث ساعات، مع قناة "القناة الخامسة" على يوتيوب، دعا نجل الرئيس السابق المتظاهرين في جميع أنحاء الولايات المتحدة إلى التوحد ضد التدخل الأمريكي في غزة، وعدم الوقوف مكتوفي الأيدي في وجه "الإبادة الجماعية".

ووصف بايدن نتنياهو بأنه "وحش" وأفعاله "فظيعة، وأضاف "حاول والدي بكل ما أوتي من قوة كبح جماح نتنياهو".

في غضون ذلك، أجبرت مظاهرات حاشدة مؤيدة لفلسطين، أمس، ركاب سفينة سياحية إسرائيلية على البقاء داخل السفينة ومنعتهم من النزول إلى جزيرة سيروس اليونانية، وسط تصاعد الغضب الشعبي الأوروبي ضد العدوان المستمر على غزة.

وبحسب وسائل إعلام يونانية، احتشد نحو 300 متظاهر قرب ميناء الجزيرة، رافعين الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها شعارات مناهضة لإسرائيل من بينها "أوقفوا الإبادة الجماعية" و"لا تكييف في الجحيم". فيما قدر ركاب السفينة الإسرائيلية عدد المتظاهرين بنحو 120 شخصاً.

وأفادت وسائل إعلام عبرية أن مجموعة من الإسرائيليين تعرضت لهجوم من قبل ناشطين مؤيدين لفلسطين خارج ناد ليلي في جزيرة رودس اليونانية، وذلك في ظل تنامي الغضب الشعبي العالمي إزاء العدوان على غزة.

من جانبه، حذر رامي إيجرا، المسئول السابق في الموساد، من أن حرب غزة تضر بسمعة إسرائيل العالمية، ودعا إلى إنهاء الصراع فورًا، مؤكدًا على ضرورة إيجاد حل طويل الأمد.