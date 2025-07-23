وكالة الأنباء السورية: قافلة مساعدات إنسانية للهلال الأحمر تدخل إلى السويداء

أفادت وكالة الأنباء السورية، بدخول قافلة مساعدات إنسانية للهلال الأحمر السوري إلى مدينة السويداء من معبر بصرى الشام شرقي درعا، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية ، أنها تلقت طلبا رسميا من الحكومة السورية ، لتقديم الدعم اللازم لتعزيز قدرات دمشق الدفاعية ومكافحة جميع التنظيمات الإرهابية وخاصة تنظيم داعش الإرهابي .

وشددت الدفاع التركية ، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية قائلة : استجابة لطلب الحكومة السورية نواصل تقديم التدريب والاستشارات والدعم الفني لتعزيز القدرة الدفاعية لسوريا.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام سورية بأن حصيلة الاشتباكات في محافظة السويداء جنوب البلاد تخطت 1200 قتيل حيث بدأت المواجهات الأحد 13 يوليو الجاري.