فيديوهات مُخلة.. طبيب يهدد طليقته بمحتوى خادش بمصر القديمة

قرر المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية، إحالة طبيب إلى محكمة الجنايات العاجلة لاتهامه بتهديد طليقته طبيبة بأمور مخدشة للشرف في مصر القديمة.

وكشفت أوراق القضية أنه بعد الإطلاع على الأوراق وماتم فيها من تحقيقات، تبين أن المتهم وائل س. - ٤٦ سنة مقيم في مصر القديمة - القاهرة - هارب" لأنه في غضون عام ۲۰۲۲ وحتى ٢٠٢٤ بدائرة قسم مصر القديمة محافظة القاهرة هدد المجني عليها ش.م. كتابة بإفشاء أمور مخدشة للشرف محتوى جن.سي لها" وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب هو إعطائه مبلغ مالي قدره خمسمائة ألف جنيه مقابل عدم نشر ذلك المحتوى على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أنشأ واستخدم حساباً على الشبكة المعلوماتية "واتس آب" بقصد ارتكاب الجريمة المتقدمة على النحو المبين بالتحقيقات.