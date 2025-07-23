اجتماع موسع لبحث معوقات التقنين والتصالح في سفاجا والقصير

عُقد صباح اليوم اجتماع مهم بديوان عام محافظة البحر الأحمر برئاسة الأستاذ كمال سليمان، السكرتير العام للمحافظة، لمناقشة أبرز معوقات ملفي التقنين والتصالح بمدينتي سفاجا والقصير، بحضور عدد من ممثلي هيئة المثلث الذهبي.

وشارك في الاجتماع كل من السيد محمد أبو الغيط، نائب رئيس هيئة المثلث الذهبي، والمستشار حازم محمد إبراهيم، المستشار القانوني للهيئة، والمستشار محمد علي حسنين، والمهندس إبراهيم رفعت من المكتب الفني لرئيس الهيئة، حيث ناقش الحضور التحديات التي تواجه المواطنين في استكمال الإجراءات المطلوبة.

وأكد الاجتماع أن الهدف الأساسي هو التيسير على المواطنين وتذليل العقبات التي تواجههم، بما يساهم في دفع عجلة التنمية العمرانية والاستثمارية، إلى جانب دعم جهود الدولة في تسوية أوضاع الأراضي والمباني المخالفة بما يتماشى مع القانون.

كما تطرق الحاضرون إلى أهمية استغلال الموارد المتاحة في نطاق مشروع المثلث الذهبي، باعتباره من أهم المشروعات القومية الطموحة التي تستهدف تنمية جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر، وجذب استثمارات ضخمة في مجالات الصناعة والتعدين والسياحة.

وفي ختام الاجتماع، شدد المشاركون على ضرورة التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية وهيئة المثلث الذهبي لوضع حلول عملية قابلة للتنفيذ في أقرب وقت، والعمل على إزالة أية معوقات إدارية أو قانونية تعرقل إقامة مشروعات كبرى في المنطقة.