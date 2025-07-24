الفرق بين سوزوكي سويفت ونيسان سنترا السيدان

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافرت تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، نيسان سنترا و سوزوكي سويفت موديل 2025، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان.

وسائل الأمان بـ نيسان سنترا موديل 2025

نيسان سنترا موديل 2025

وتمتلك سيارة نيسان سنترا موديل 2025 العديد من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، ووسائد هوائية للسائق، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية للركاب.

محرك نيسان سنترا موديل 2025

نيسان سنترا موديل 2025

تستمد سيارة نيسان سنترا موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي ، وتنتج قوة 118 حصانا، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 10.9 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 154 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 52 لتر .

سعر نيسان سنترا موديل 2025

نيسان سنترا موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة نيسان سنترا موديل 2025 تباع بسعر 999 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان سنترا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 99 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2025

سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2025

زودت سيارة سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية للركاب، وبها ESP، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها وسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة .

محرك سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2025

سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2025

عزم دوران سيارة سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2025 يصل إلى 111 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1200 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 80 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 165 كم/ساعة .

سعر سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2025

سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2025

يصل سعر سيارة سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2025 في سوق السيارات المصري إلي 829 ألف جنيه .