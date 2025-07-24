أخبار السيارات| قائمة انتظار لمدة 60 يومًا جعلت سيارة شاومي منجمًا ذهبيًا.. سيارات أوتوماتيك بـ 500 ألف جنيه

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.

ستتاح واحدة من أندر سيارات فيراري وأكثرها إثارة، F40 LM، لعشاق السيارات وهواة الجمع خلال مزاد RM Sotheby’s المزمع عقده في أسبوع مونتيري للسيارات الشهر المقبل.

تواجه شركات صناعة السيارات الأجنبية، وخاصة الألمانية، ضربة جديدة في السوق الصينية، بعد أن أعلنت وزارة المالية الصينية عن فرض ضرائب إضافية على السيارات التي يتجاوز سعرها 108,000 يورو (126,400 دولار أمريكي)، سواءً كانت تعمل بالوقود التقليدي أو بالكهرباء.

لم يعد مفاجئًا أن يسعى المشترون الأوائل للسيارات الجديدة إلى إعادة بيعها بسرعة لتحقيق أرباح، خصوصًا مع الطرازات محدودة الإنتاج أو عالية الأداء.

يتوافر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في شرائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في شرائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.