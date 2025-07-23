عصام مرعي: متفائل بالموسم الجديد والزمالك يسير في الطريق الصحيح

أعرب عصام مرعي، نجم نادي الزمالك السابق، عن تفاؤله الكبير ببداية الموسم الكروي الجديد، مؤكدًا أن معسكر الإعداد الذي يخوضه الفريق حاليًا جاء في توقيت مثالي.

وأوضح مرعي أن هذا المعسكر يمنح الجهاز الفني بقيادة جوزيه جوميز فرصة مهمة لتقييم الجاهزية البدنية والفنية للاعبين قبل انطلاق الموسم.



صفقات جديدة واعدة بقيادة آدم الكايد

وأشاد مرعي بالصفقات الجديدة التي أبرمها الزمالك، معتبرًا أنها ستُحدث فارقًا كبيرًا خلال الموسم المقبل. وخص بالذكر المهاجم الفلسطيني آدم الكايد، الذي وصفه بـ”الصفقة المميزة والمبشرة”، مؤكدًا أنه يمتلك قدرات هجومية واعدة.

كما أثنى على أحمد شريف، مشيرًا إلى أنه مهاجم بأرقام تهديفية جيدة وسيشكل دعمًا قويًا للخط الأمامي.

تنوع هجومي ضروري للبطولات الطويلة

وأشار مرعي إلى أن تنوع الحلول الهجومية أصبح أكثر وضوحًا داخل الفريق بعد التعاقدات الجديدة، وهو ما يعتبره عاملًا مهمًا في مشوار الزمالك بالمنافسات المحلية والقارية التي تتطلب بدائل عديدة طوال الموسم.

ضرورة تدعيم مركز الارتكاز

من الناحية التكتيكية، شدد مرعي على حاجة الزمالك لتدعيم مركز لاعب الارتكاز (رقم 6)، موضحًا أن الفريق يفتقر للاعب ارتكاز صريح يستطيع تأمين الدفاع بشكل فعّال. وأضاف أن هذا المركز من النقاط التي يجب أن يركز عليها الجهاز الفني في الفترة المقبلة.

نصيحة لدونجا ورسالة للاعبين

ووجّه مرعي نصيحة للاعب نبيل عماد دونجا، مطالبًا إياه بمضاعفة الجهد من أجل الوصول إلى المستوى المنتظر منه في وسط الملعب. واختتم تصريحاته برسالة لجميع لاعبي الزمالك، مؤكدًا أن ارتداء قميص النادي مسؤولية كبيرة تتطلب التزامًا كاملًا داخل وخارج الملعب.



