قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يفاوض نجم السد القطري بعد تعثر صفقة تيدي أوكوي
غيابات في معسكر الزمالك.. فتوح موقوف والجفالي خارج الحسابات مؤقتًا
صدى البلد يكشف تفاصيل الحالة الصحية لمحمود الخطيب
الأوقاف تواجه الشائعات بخطة شاملة لتعزيز الوعي المجتمعي
انفجار بإدلب يودي بحياة 5 أشخاص ويصيب العشرات قرب مخيم نازحين
الأهلي يخوض مرانه الأخير قبل مواجهة البنرزتي التونسي
خطوة بخطوة.. تعرف على شروط الانضمام للكليات العسكرية
وفاة طالب أزهري بسوهاج بعد أداء صلاة الفجر وختم ورده القرآني
تصعيد إسرائيلي يستهدف الأحياء السكنية في غزة وخان يونس|تفاصيل
الزمالك يواجه وادي دجلة وديًا غدًا.. وغيابات مؤثرة تضرب الفريق
رسالة من السيسي إلى جويتا: دعم مصري متجدد لاستقرار مالي وشراكة إفريقية راسخة
فتح: دعوة الكنيست لضم الضفة تصعيد خطير واختبار للمنظومة الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد توجيهات رئيس الوزراء.. القانون يلاحق المحتكرين بعقوبات صارمة

السلع
السلع
حسن رضوان

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع، وذلك بعد  توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بالعمل مع القطاع الخاص لتوفير السلع الغذائية الاساسية  بأسعار مناسبة للمواطنين .

عقوبات احتكار السلع

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة.

ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

عقوبة احتكار السلع

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

عقوبة رفع الأسعار

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

وضاعفت المادة ( 346 ) العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

عقوبات احتكار السلع احتكار السلع عقوبة احتكار عقوبة رفع الأسعار عقوبة الغش في المعاملات المعاملات التجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطب 93.17% والعلاج الطبيعي:92.19%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم مرحلة أولى

الطب 93.17% والعلاج الطبيعي:92.19%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم مرحلة أولى

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

التعليم تكشف حقيقة "تعديل نتيجة الثانوية العامة 2025" لبعض الطلاب

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب الثانوية العامة.. رابط التسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات الخاصة

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2025 – 2026.. الطب البشري 79%

لو مجموعك 50% في الثانوية العامة.. فرصتك في 100 كلية ومعهد تقبل من 205 درجات

لو مجموعك 50% بالثانوية العامة.. فرصتك في 100 كلية ومعهد تقبل من 205 درجات

تنسيق الجامعات 2025

1500 طالب.. بشرى سارة بشأن تنسيق الجامعات 2025 لـ المتفوقين

ترشيحاتنا

الإرشاد الزراعي

المركزية للإرشاد الزراعي تواصل جهود تقديم الدعم الفني للمزارعين.. تفاصيل

تحليل بقايا المبيدات

متبقيات المبيدات يستقبل العينات ويصدر النتائج لأكثر من 800 عينة خلال إجازة ثورة يوليو

توطين صناعة الحرير

وقاية النباتات ينظم برنامجا تدريبيا لدعم توطين صناعة الحرير بخبرة بحثية ورؤية وطنية متكاملة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القهوة في الصباح؟

القهوة
القهوة
القهوة

ضبط 5 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

كنز صحي .. 5 أسباب تجعلك تأكل الكزبرة كل يوم

الكزبرة الخضراء
الكزبرة الخضراء
الكزبرة الخضراء

بدون فرن .. طريقة عمل كيكة الآيس كريم في 10 دقائق

كيكة الآيس كريم
كيكة الآيس كريم
كيكة الآيس كريم

فيديو

المتهمين

تشاجروا بالأسلحة البيضاء وسط الشارع.. القبض على سائقي توكتوك بالجيزة| فيديو

حقيقة إصابة أنغام بالسرطان

إشاعة السرطان تثير الجدل.. مكتب أنغام يوضح حقيقة حالتها الصحية ويكشف وجهتها القادمة

تخرج الدورة الثالثة من المعينين بالهيئات القضائية والدورة الأولى من المعينين بمصلحة الطب الشرعي بعد إتمام دوراتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج دفعات جديدة من المعينين بالهيئات القضائية والطب الشرعي بالأكاديمية العسكرية المصرية

طلاق احمد فهمى وزوجته

نهاية حبهم.. قصة طلاق أحمد فهمي وأميرة فراج التي أبكت الجمهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المزيد