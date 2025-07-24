​محافظ جنوب سيناء يتابع جهود رفع الرمال عن الطريق الدولي برأس سدر ​

تلقى اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، تقريرًا من رئيس مدينة رأس سدر بشأن جهود رفع الرمال التي تراكمت على الطريق الدولي (رأس سدر – أبو زنيمة). جاءت هذه التراكمات نتيجة العوامل الجوية التي تشهدها المنطقة مؤخرًا.



​وكانت غرفة العمليات قد تلقت بلاغًا بوجود كثبان رملية على الطريق، وعلى الفور تحركت معدات مجلس المدينة بالتنسيق مع وحدة مرور رأس سدر. تمكنت الفرق من الانتهاء من الأعمال ورفع الرمال بالكامل في حينه، حرصًا على سلامة المواطنين وضمان استمرارية حركة المرور.



​وفي هذا السياق، شدد محافظ جنوب سيناءعلى ضرورة متابعة هذه الأعمال بشكل دوري للتعامل السريع مع آثار التغيرات الجوية. وأكد مبارك على أهمية ضمان جاهزية وسلامة الطرق على مدار الساعة للحفاظ على انسيابية التنقل في المنطقة.