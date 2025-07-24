جامعة الإسكندرية: نراجع نظام مكافحة الحرائق في كافة المنشآت

ناقش مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برئاسة الدكتور سعيد علام، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إجراءات الصيانة الشاملة لكافة المباني الجامعية خلال فصل الصيف، وذلك لضمان كفاءة وفعالية العمليات التشغيلية لكافة المباني استعداد للعام الدراسي الجديد من خلال تقييم الوضع الحالي للأبنية، وإجراء الصيانة اللازمة.

كما أكد دكتور سعيد علام علي وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية بضرورة مراجعة نظام مكافحة الحرائق في كافة المنشآت الجامعية لاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة على أن تتضمن فحص وتقييم جميع مكونات نظام مكافحة الحرائق للتأكد من جاهزيته وفعاليته والتأكد من أن النظام يعمل بشكل صحيح، وتحديد أي مشاكل أو نقاط ضعف، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها وتحسين الأداء.

كما قدم دكتور سعيد علام الشكر للسادة وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية علي مجهوداتهم في إنجاح خطة الجامعة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال العام الدراسي المنصرم.

كما كرم المجلس الدكتور سالم عبد الرازق، وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء الغرباوي، وكيل كلية الأعمال لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة دينا عز الدين، وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بمناسبة انتهاء فترة ولايتهم وعلى ما قدموه من عمل دؤوب وإنجازات ملموسة خلال فترة عملهم.

كما ناقش المجلس التقارير المقدمة من كليات الأعمال والعلوم والصيدلة والزراعة والتربية ومعهد الدراسات العليا والبحوث والتربية الرياضية بنات والتمريض والزراعة سابا باشا والتربية للطفولة المبكرة والخاصة بأنشطة الكليات في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.