بعد منافسة مع الزمالك .. الإفريقي التونسي يضم أيمن الشريمي

نجح نادي الإفريقي التونسي في الحصول على خدمات الليبي أسامة الشريمي لاعب السويحلي الليبي خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان نادي الزمالك مهتم بالتعاقد مع اللاعب الليبي أسامة الشريمي نجم نادي السويحلي، خلال الميركاتو قبل أن يخطفة نادي الإفريقي.



ووصل الشريمي متوسط الميدان الدولي أسامة الشريمي إلى تونس تمهيدا للتعاقد مع النادي الإفريقي اثر التوصل إلى اتفاق مع وكيل أعماله على كافة التفاصيل.

وسيخضع الشريمي الليلة للفحوصات الطبية قبل توقيع عقد لموسمين سيحصل بمقتضاه على 450 ألف دولار (حوالي 1.3 مليون دينار) وذلك طيلة فترة التعاقد حسب صحيفة foot 24 التونسية.

ويأتي التعاقد مع الشريمي في صفقة انتقال حر خاصة أنه سيكون في حل من كل التزام مع نادي السويحلي الذي يستعد لخوض مرحلة السداسي من الدوري المحلي على الأراضي الإيطالية.