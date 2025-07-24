سوريا تبني مطارا جديدا في دمشق يتسع لـ 30 مليون مسافر

أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري أن دمشق قررت استثمار مطار مزة العسكري وتحويله إلى مطار مدني.

وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في تصريحات له : قطاع الطيران في سوريا متهالك ونحتاج إعادة تأهيل المطارات الخمسة الموجودة .

كما أشار إلي أن بلاده تخطط لبناء مطار جديد في دمشق يتسع لـ 30 مليون مسافر بالتوازي مع تأهيل مطار دمشق الحالي ليصل إلى 5 مليون مسافر سنوياً.

ولفت أيضا إلي أنه سيتم تأهيل مطار حلب الدولي ليصل إلى 2 مليون مسافر سنوياً وهذه فرص استثمارية واعدة.

وفي وقت سابق ، نفت الهيئة العامة للطيران المدني السوري بشكل قاطع صحة الأنباء التي تم تداولها حول إغلاق مطار دمشق الدولي، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأكد معاون رئيس الهيئة أمجد نخّال في تصريح خاص لـ سانا أن المطار يعمل بشكل طبيعي، كما اعتاد، حيث تُنفّذ الرحلات المجدولة دون أي إلغاء أو تعديل أو تأجيل، وأن حركة المسافرين القادمين والمغادرين تسير بشكل اعتيادي.



وشدد نخال على أن جميع الأخبار المتداولة حول توقف المطار عن العمل عارية تمامًا عن الصحة، داعياً وسائل الإعلام إلى توخّي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وأشار نخال إلى أن المطار استقبل يوم أمس الأحد 28 رحلة قادمة من عدة وجهات، ويستعد اليوم لاستقبال 29 رحلة أخرى.

