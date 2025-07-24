سوريا .. انفجار ضخم يهز مدينة إدلب

أفادت وسائل إعلام سورية بسماع انفجار ضخم في إدلب دون معرفة الأسباب حتي الأن ، مشيرة الي الإنفجار الذي وقع قرب مدينة معرة مصرين شمالي إدلب خلًف عدد من المصابين والجرحي الأسباب ما زالت مجهولة.

ولقيت طفلة سورية مصرعها وأصيب ثلاثة أطفالٍ آخرين بجروح، جميعهم من عائلة واحدة، إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الحرب ، أثناء قيامهم باللعب في الحقول الزراعية بمحيط مدينة سرمين بريف إدلب الشرقي بسوريا، بحسب وكالة الانباء السورية "سانا".



كما تم إسعاف الأطفال المصابين من قبل المدنيين، فيما نقلت فرق الدفاع المدني الطفلة المتوفاة إلى الطب الشرعي في مدينة إدلب، بحسب ما ذكر الدفاع المدني السوري في قناته عبر التلجرام.

ولا تزال مخلفات الحرب والألغام التي تركها نظام الأسد، تشكل خطراً دائماً على حياة المدنيين، وتعيق عودة المهجرين وحياتهم الطبيعية في كثير من المناطق السورية.



