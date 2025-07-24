أي غلطة 3 سنين سجن.. روكي أحمد بدون رقص وفسق وفجور ..تفاصيل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية اسم البلوجر روكي أحمد وذلك بعد صدور قرار محكمة مستأنف الاقتصادية بقبول استئنافها مع تخفيف قرار حبسها شهرًا مع إيقاف التنفيذ وإيقاف العقوبة لمدة 3 سنوات في اتهامها بالتعدي على قيم الأسرة المصرية والتحريض على الفسق والفجور.

في السطور التالية، نرصد لكم القصة الكاملة للبلوجر روكي أحمد والمعروفة بصاحبة الفساتين المثيرة في اتهامها بمخالفة القيم الأسرية.

واجهت جهات التحقيق، المتهمة بفيديو مثير وهي تلتقط صورا خاصة بالمايوه داخل الحمام، حيث عقبت المتهمة على الفيديو قائلة:" ده فيديو خاص بيه ومحدش شافه وانا منشرتهوش على فيسبوك".

واصطحبت الأجهزة الأمنية، المكلفة بتأمين ترحيلات المتهمين بمحكمة القاهرة الجديدة، البلوجر روكي احمد المتهمة بتسهيل الدعارة إلى قسم شرطة التجمع الأول.

ودخلت البلوجر روكي احمد، في حالة انهيار بعد صدور قرار النيابة العامة حبسها لاتهامها بتسهيل ممارسة الدعارة.

وقالت البلوجر روكي أحمد صاحبة حساب روكي أحمد المتهمة بتسهيل الدعارة في التجمع الأول، أنها تقوم بعمل فيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة منذ 6 سنوات.

وأكدت، المتهمة أمام جهات التحقيق، أنها ليس مفعلة خاصية الأرباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤكدة أنها كانت تعمل في مجال ميكب ارتست، وبعدها تركتها وعملت على نشر الفيديوهات عبر الانترنت.

وأوضحت، أمام جهات التحقيق، أنها لم تفعل خاصية الأرباح على الفيس بوك، ولكن في الفترة الأخيرة فعل منصة التيك توك خاصية الأرباح بدون رغبتي وتحصلت على مبلغ 2000 جنيه، موضحة، لم اقوم بسحب المبلغ حتى الآن.

ولجأ محامي روكي احمد، أمام جهات التحقيق إلى مادة القانون لابطال التحريات وهي عدم وجود ظابطه أو سيدة لتفتيش موكلته أثناء ضبطها وقيام ضابط التحريات بتفتيشها.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أقوال البلوجر روكي أحمد، أثناء تفريغ الفيديوهات محل الواقعة، إذ واجهتها النيابة بفيديو تشير إلى أحد المعجبين بلفظ خارج، أثناء بثها فيديو عبر موقعها الرسمي على الفيس بوك.

كانت أصدرت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية حكمها ببراءة روكي أحمد من تهمة تسهيل الدعارة، والحبس سنة مع الإيقاف في اتهامها بالاعتداء على قيم الأسرة المصرية، مع إلزامها بدفع غرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه.

وكان قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، إخلاء سبيل البلوجر روكي احمد، المتهمة بتسهيل ممارسة الدعارة في التجمع الاول بكفالة مالية.