قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الدائري بالقليوبية
سعر الذهب مساء اليوم 24- 7-2025
أي غلطة 3 سنين سجن.. روكي أحمد بدون رقص وفسق وفجور ..تفاصيل
مصر تستهجن الدعاية المغرضة التي تستهدف تشويه دورها الداعم للقضية الفلسطينية
المدير الإقليمي للإيكاو عن منطقة الشرق الأوسط في حوار: الإقليم له تحديات خاصة وسلامة الطيران التجاري أولوية.. مصر لعبت دورا مهما في تأمين الحركة بالأحداث الأخيرة
عبد العاطي يتوجه إلى السنغال في المحطة الخامسة والأخيرة من جولته في غرب إفريقيا
وزير الخارجية والهجرة يناقش سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع وزير خارجية مالي في باماكو
بمناسبة عيد ميلادها..دينا فؤاد توجه الشكر والاعتذار لجمهورها | تفاصيل
أول صورة من حفل زفاف الإعلامي محمد سعيد محفوظ..ومحمد فؤاد أبرز الحضور
ذروة أحمال غير مسبوقة.. مصر تسجل الرقم القياسي لاستهلاك الكهرباء
السكك الحديدية تنهي خدمة مشرف قطار ورئيس وردية خدمات بعد وقائع تقصير في المنوفية وأسوان
تامر حبيب يكشف سر بداية فيلم تيمور وشفيقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أي غلطة 3 سنين سجن.. روكي أحمد بدون رقص وفسق وفجور ..تفاصيل

البلوجر روكي احمد
البلوجر روكي احمد
كتب محمد عبدالله :

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية اسم البلوجر روكي أحمد وذلك بعد صدور قرار محكمة مستأنف الاقتصادية بقبول استئنافها مع تخفيف قرار حبسها شهرًا مع إيقاف التنفيذ وإيقاف العقوبة لمدة 3 سنوات في اتهامها بالتعدي على قيم الأسرة المصرية والتحريض على الفسق والفجور. 

في السطور التالية، نرصد لكم القصة الكاملة للبلوجر روكي أحمد والمعروفة بصاحبة الفساتين المثيرة في اتهامها بمخالفة القيم الأسرية.

واجهت جهات التحقيق، المتهمة بفيديو مثير وهي تلتقط صورا خاصة بالمايوه داخل الحمام، حيث عقبت المتهمة على الفيديو قائلة:" ده فيديو خاص بيه ومحدش شافه وانا منشرتهوش على فيسبوك".

واصطحبت الأجهزة الأمنية، المكلفة بتأمين ترحيلات المتهمين بمحكمة القاهرة الجديدة، البلوجر روكي احمد المتهمة بتسهيل الدعارة إلى قسم شرطة التجمع الأول.

ودخلت البلوجر روكي احمد، في حالة انهيار بعد صدور قرار النيابة العامة حبسها لاتهامها بتسهيل ممارسة الدعارة.

وقالت البلوجر روكي أحمد صاحبة حساب روكي أحمد المتهمة بتسهيل الدعارة في التجمع الأول، أنها تقوم بعمل فيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة منذ 6 سنوات.

وأكدت، المتهمة أمام جهات التحقيق، أنها ليس مفعلة خاصية الأرباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤكدة أنها كانت تعمل في مجال ميكب ارتست، وبعدها تركتها وعملت على نشر الفيديوهات عبر الانترنت.

وأوضحت، أمام جهات التحقيق، أنها لم تفعل خاصية الأرباح على الفيس بوك، ولكن في الفترة الأخيرة فعل منصة التيك توك خاصية الأرباح بدون رغبتي وتحصلت على مبلغ 2000 جنيه، موضحة، لم اقوم بسحب المبلغ حتى الآن.

ولجأ محامي روكي احمد، أمام جهات التحقيق إلى مادة القانون لابطال التحريات وهي عدم وجود ظابطه أو سيدة لتفتيش موكلته أثناء ضبطها وقيام ضابط التحريات بتفتيشها.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أقوال البلوجر روكي أحمد، أثناء تفريغ الفيديوهات محل الواقعة، إذ واجهتها النيابة بفيديو تشير إلى أحد المعجبين بلفظ خارج، أثناء بثها فيديو عبر موقعها الرسمي على الفيس بوك.

كانت أصدرت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية حكمها ببراءة روكي أحمد من تهمة تسهيل الدعارة، والحبس سنة مع الإيقاف في اتهامها بالاعتداء على قيم الأسرة المصرية، مع إلزامها بدفع غرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه.

وكان قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، إخلاء سبيل البلوجر روكي احمد، المتهمة بتسهيل ممارسة الدعارة في التجمع الاول بكفالة مالية.

روكي احمد تيك توك فجور روكي احمد فسق روكي احمد دعارة روكي احمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطب 93.17% والعلاج الطبيعي:92.19%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم مرحلة أولى

الطب 93.17% والعلاج الطبيعي:92.19%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم مرحلة أولى

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

التعليم تكشف حقيقة "تعديل نتيجة الثانوية العامة 2025" لبعض الطلاب

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب الثانوية العامة.. رابط التسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات الخاصة

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2025 – 2026.. الطب البشري 79%

لو مجموعك 50% في الثانوية العامة.. فرصتك في 100 كلية ومعهد تقبل من 205 درجات

لو مجموعك 50% بالثانوية العامة.. فرصتك في 100 كلية ومعهد تقبل من 205 درجات

تنسيق الجامعات 2025

1500 طالب.. بشرى سارة بشأن تنسيق الجامعات 2025 لـ المتفوقين

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

مفيش تسريب والغش قل| وزير التعليم: نجحنا في امتحانات الثانوية العامة 2025

ترشيحاتنا

خطبة الجمعة

هل التسبيح أثناء خطبة الجمعة يبطل الصلاة.. عطية لاشين يجيب

وزارة الأوقاف

الأوقاف تعتمد 131 خطيبًا من المحالين للمعاش ضمن خطة دعم المنابر بالكفاءات الدعوية

دار الإفتاء المصرية غرة شهر صفر

دار الإفتاء تحدد أول أيام شهر صفر لعام 1447 هجرية

بالصور

صوت الأردن عمر العبداللات يشعل افتتاح "مهرجان جرش" ويوجه رسالة لشعب غزة

عمر العبداللات
عمر العبداللات
عمر العبداللات

بذور الشيا الحبة السحرية لحرق الدهون وكبح الشهية.. إليك طرق تحضيرها

لماذا تُعد بذور الشيا مثالية للتخسيس؟
لماذا تُعد بذور الشيا مثالية للتخسيس؟
لماذا تُعد بذور الشيا مثالية للتخسيس؟

7 أطعمة تزيد من البكتيريا النافعة في أمعاءك.. لجهاز هضمي أقوى

أطعمة طبيعية تساهم في تعزيز نمو البكتيريا النافعة داخل الأمعاء
أطعمة طبيعية تساهم في تعزيز نمو البكتيريا النافعة داخل الأمعاء
أطعمة طبيعية تساهم في تعزيز نمو البكتيريا النافعة داخل الأمعاء

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القهوة في الصباح؟

القهوة
القهوة
القهوة

فيديو

المتهمين

تشاجروا بالأسلحة البيضاء وسط الشارع.. القبض على سائقي توكتوك بالجيزة| فيديو

حقيقة إصابة أنغام بالسرطان

إشاعة السرطان تثير الجدل.. مكتب أنغام يوضح حقيقة حالتها الصحية ويكشف وجهتها القادمة

تخرج الدورة الثالثة من المعينين بالهيئات القضائية والدورة الأولى من المعينين بمصلحة الطب الشرعي بعد إتمام دوراتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج دفعات جديدة من المعينين بالهيئات القضائية والطب الشرعي بالأكاديمية العسكرية المصرية

طلاق احمد فهمى وزوجته

نهاية حبهم.. قصة طلاق أحمد فهمي وأميرة فراج التي أبكت الجمهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المزيد