عائلات المحتجزين الإسرائيليين يطالبون نتنياهو بتقديم تحديث فوري بشأن المفاوضات

قالت هيئة عائلات المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة إن عودة طاقم المفاوضات من الدوحة يثير المخاوف من تأخر أو احتمال انهيار المحادثات.

تحديث فوري بشأن وضع المفاوضات

ووفقا لما أوردته قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها؛ دعت عائلات المحتجزين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفريق التفاوض لتقديم تحديث فوري بشأن وضع المفاوضات.

وشددت هيئة عائلات المحتجزين في قطاع غزة على أن كل يوم يمر يزيد من خطر المساس بفرص استعادة أبنائنا.

من جانبها؛ كشفت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، دانا أبو شمسية، عن تفاصيل جديدة بشأن عملية الدهس التي وقعت في منطقة كفر يونا، إلى جانب المستجدات المرتبطة بالمفاوضات الجارية بشأن غزة.

وقالت دانا، خلال مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، إن القناة 14 الإسرائيلية أفادت بأنه تم اعتقال منفذ عملية الدهس، بعد حملة تمشيط واسعة نفذتها قوات الاحتلال في المناطق القريبة من موقع الحادث، وتحديدًا قرب بلدة بيت ليد.

وأشارت إلى أن القناة العبرية نقلت عن مصادر أمنية إسرائيلية تأكيدها القبض على المشتبه به، بعد أن تمكن من الفرار من مكان العملية، بينما ذكرت مصادر أخرى أن شرطة الاحتلال نفذت عمليات اقتحام وتفتيش موسعة للبلدات المجاورة، تحسبًا لاحتمال وجود شركاء له في تنفيذ العملية.

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