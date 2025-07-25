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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر عيار 24 اليوم 25-7-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

أظهر سعر أكبر قيمة لجرام الذهب في مصر مع أول تعاملات اليوم الجمعة 25-7-2025؛ استقرار داخل محلات الصاغة المصرية.

سعر أكبر جرام ذهب اليوم

وتضمنت قيمة أكبر جرام ذهب من عيار 24 الأغلي فئة

آخر تحديث لسعر عيار 24 اليوم

وبلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة  نحو 5291 جنيه للبيع و 5325 جنيه للشراء

سعر الذهب في الصاغة اليوم

أظهر سعر الذهب في مصر ثباتا مع بدء تعاملات اليوم الجمعة وبالتزامن مع احتفالات ثورة 23 يوليو 1952.

سعر الذهب اليوم

واستقرت أسعار الأعيرة الذهبية داخل محلات الصاغة المصرية بمختلف الأنواع والأصناف من المشغولات الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب نحو 4660 جنيه داخل محلات الصاغة.

تحركات الذهب اليوم

مع إغلاق تعاملات أمس الخميس، والتي تضمنت صعودا طفيفا لسعر المعدن الأصفر داخل محلات الصاغة المختلفة.

وتحرك سعر جرام الذهب في المتوسط ما بين5 إلى 10 جنيهات بحسب الأعيرة الذهبية المختلفة.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة  نحو 5291 جنيه للبيع و 5325 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر شهرة إلي 4630 جنيه للبيع و 4660 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3968 جنيه للبيع و 3994 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأقل فئة نحو  3086 جنيه للبيع و 3106 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب  اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 37.04 الف جنيه للبيع و 37.28 ألف جنيه للشراء

سعر ـوقية الذهب  اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3375 دولار للبيع و 3376 دولار للشراء.

الذهب في السوق العالمي

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا في تعاملات أمس الخميس، متأثرة بعمليات جني أرباح بعد بلوغ المعدن النفيس أعلى مستوياته في خمسة أسابيع، إلى جانب تحسن شهية المخاطرة في الأسواق العالمية، مما خفّض الإقبال على الذهب كملاذ آمن، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتجارة الذهب والمجوهرات عير الإنترنت.

ضغوط بيعية على الذهب والفضة في ظل تحسّن المعنويات العالمية

بدأت تعاملات أمس بضغوط بيعية على الذهب والفضة، مدفوعة بتحسّن في معنويات المستثمرين بدعم من أنباء إيجابية على صعيد التجارة العالمية، بما في ذلك التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة واليابان، واحتمالات خفض الرسوم الجمركية بنسبة 15% بين واشنطن وبروكسل.

وفي السياق ذاته، سجل الدولار الأمريكي بعض التعافي بعد ثلاثة أيام من التراجع، ما أسهم في سحب السيولة من سوق الذهب، إلا أن حالة عدم اليقين المستمرة بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي حدّت من مكاسب العملة الأمريكية، مما وفّر بعض الدعم للمعدن الأصفر.

سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 21 اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر عيار 14 اليوم سعر جرام الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم

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