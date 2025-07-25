ألعاب الطفولة الكلاسيكية تعود للحياة في العالم الرقمي

10 ألعاب لوحية كلاسيكية يمكنك لعبها عبر الإنترنت



في عالم يلتقي فيه الحنين إلى الماضي مع الراحة الرقمية، استعادت الألعاب اللوحية الكلاسيكية بريقها من خلال النسخ الإلكترونية المتاحة على الإنترنت، فسواء كنت ترغب في استرجاع لحظات الطفولة الجميلة، أو التنافس مع أصدقائك عن بعد، فإن الإنترنت أصبح وسيلة سهلة لتجربة هذه الألعاب دون الحاجة إلى لوحات حقيقية أو أدوات فيزيائية.

من ألعاب التفكير الاستراتيجي إلى التسلية العائلية، إليك 10 من أشهر الألعاب اللوحية التي يمكنك لعبها أونلاين، بكل ما تحمله من متعة، وتحد، وروح تنافسية.

10 ألعاب لوحية كلاسيكية يمكنك لعبها عبر الإنترنت

1. لعبة لودو Ludo:



هي من أكثر الألعاب شعبية خلال فترة جائحة كورونا، إذ وفرت وسيلة للتواصل والتسلية مع الأصدقاء والعائلة، تعتمد لعبة لودو على رمي النرد وتحريك الرموز باتجاه المركز، اللاعب الأول الذي يدخل جميع قطعه الأربعة إلى المركز يفوز، النسخ الرقمية أضافت ميزات مثل جمع العملات وتوسيع عدد اللاعبين، اللعبة متاحة للعب بين 2 إلى 4 لاعبين، وقد تصل حتى 8 لاعبين في بعض الإصدارات، وهي متوفرة على هواتف أندرويد و iOS.

لعبة لودو Ludo

2. لعبة الشطرنج Chess:

لعبة الذكاء والتخطيط التي تصنف كـ رياضة عالمية، تعتمد على تحريك القطع باحترافية لهزيمة الملك الخصم. النسخة الرقمية تقدم مستويات لعب متعددة ومنافسات دولية، اللعبة متاحة للعب بين 2 لاعبين، وهي متوفرة على هواتف أندرويد و iOS

لعبة الشطرنج Chess

3. لعبة السلالم والثعابين Snakes & Ladders:

هي لعبة بسيطة وممتعة تعتمد على رمي النرد، حيث تساعدك السلالم على التقدم بينما تعيدك الثعابين إلى الوراء، أول من يصل إلى الرقم 100 يفوز، اللعبة متاحة للعب بين 2 إلى 6 لاعبين، وهي متوفرة على هواتف أندرويد و iOS

لعبة السلالم والثعابين Snakes & Ladders

4. لعبة كلويدو Cluedo:

هي عبارة عن لعبة تحقيق بوليسي كلاسيكية تدور حول جريمة غامضة، يجب على اللاعبين كشف المجرم، والسلاح المستخدم، والمكان الذي وقعت فيه الجريمة، تجربة تفاعلية لعشاق الألغاز والدراما، اللعبة متاحة للعب لـ 6 لاعبين، وهي متوفرة على هواتف أندرويد و iOS.

لعبة كلويدو Cluedo

5. لعبة الطاولة Backgammon:

هي لعبة تقليدية عريقة تجمع بين الحظ والتكتيك. الهدف هو تحريك جميع القطع إلى منطقتك الخاصة ثم إخراجها قبل الخصم، الإصدار الرقمي يوفر إحصائيات ومكافآت يومية، اللعبة متاحة للعب لـ 2 لاعبين، وهي متوفرة على هواتف أندرويد و iOS.

لعبة الطاولة Backgammon

6. لعبة سكرابل Scrabble:



تأتي اللعبة لعشاق الكلمات واللغة الإنجليزية، هذه اللعبة تساعد في تطوير المفردات من خلال تكوين كلمات على لوحة الحروف للحصول على أعلى عدد من النقاط، اللعبة متاحة للعب لـ 2 إلى 4 لاعبين، وهي متوفرة على هواتف أندرويد و iOS.

لعبة سكرابل Scrabble

7. مونوبولي جو Monopoly Go:

هي نسخة رقمية سريعة من لعبة العقارات الشهيرة، اشترِ وطور الممتلكات، خض مغامرات مصغرة، وتحدى أصدقاءك في جولات تستغرق حوالي 15 دقيقة، اللعبة متاحة للعب بين 2 إلى 4 لاعبين، وقد تصل حتى 8 لاعبين في بعض الإصدارات، وهي متوفرة على هواتف أندرويد و iOS.

مونوبولي جو Monopoly Go

8. لعبة سودوكو Sudoku:

هي لعبة أرقام منطقية تدرب العقل على التفكير السريع، الهدف هو ملء شبكة الأرقام من 1 إلى 9 دون تكرار في الصفوف أو الأعمدة أو المربعات، النسخة الرقمية تقدم آلاف الألغاز وتحديات يومية، اللعبة متاحة للعب فردية للاعب واحد وهي متوفرة على هواتف أندرويد و iOS.

لعبة سودوكو Sudoku

9. لعبة درافت Checkers:

هي لعبة طفولة كلاسيكية تلعب على لوحة مربعة، حيث يسعى كل لاعب إلى القفز فوق قطع خصمه لجمع أكبر عدد ممكن منها، النسخة الرقمية تتيح اللعب السريع، والمساعدة، وخيارات متعددة للصعوبة، اللعبة متاحة للعب بين 2 لاعبين وهي متوفرة على هواتف أندرويد و iOS.

لعبة درافت Checkers

10. لعبة الكيرم Carrom:

هي لعبة استرجع أجواء الطفولة بلعبة الكيرم الشهيرة، حيث تسعى إلى إدخال أكبر عدد ممكن من الأقراص باستخدام الضربة، الإصدار الرقمي يحتوي على أنماط لعب مختلفة، ودردشة صوتية ومرئية، ومكافآت يومية، اللعبة متاحة للعب لـ 2 إلى 4 لاعبين، وهي متوفرة على هواتف أندرويد و iOS.