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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بوفون ينتصر قضائيًا على باريس سان جيرمان | تفاصيل مثيرة

بوفون
بوفون
إسلام مقلد

حصل الحارس الأسطوري الإيطالي جانلويجي بوفون على حكم نهائي من محكمة الاستئناف في باريس، يُلزم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بدفع تعويض مالي له قدره 250 ألف يورو، على خلفية نزاع ضريبي يعود إلى فترة لعبه ضمن صفوف الفريق الباريسي موسم 2018-2019.

وكان بوفون قد انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2018، بعقد يمتد لموسم واحد فقط، قبل أن يعود إلى ناديه السابق يوفنتوس، لكن بعد مغادرته، نشب خلاف قانوني بسبب مطالبة مصلحة الضرائب الإيطالية له بدفع أكثر من 1.2 مليون يورو، تتعلق بدخله السنوي أثناء وجوده في فرنسا.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن النزاع القانوني ارتكز على بند وارد في عقد بوفون مع باريس سان جيرمان، ينص على أن النادي سيتكفل بتغطية ما نسبته 50% من أي ضرائب إضافية قد تُفرض عليه من قبل السلطات الإيطالية، على دخله في العام الذي قضاه في العاصمة الفرنسية، على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي 250 ألف يورو صافي.

وكانت محكمة العمل الفرنسية قد أصدرت حكمًا أوليًا لصالح بوفون، لكن إدارة سان جيرمان سارعت بتقديم طعن قانوني، رافضة دفع المبلغ. إلا أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم السابق، وألزمت النادي الفرنسي رسميًا بدفع التعويض المستحق للحارس الإيطالي المخضرم.

ويعد هذا الحكم بمثابة انتصار معنوي لبوفون، ليس فقط على المستوى المالي، وإنما على صعيد الالتزام بالعقود، لاسيما في قضايا الضرائب المعقدة التي غالبًا ما تشغل اللاعبين الدوليين عقب انتهاء مسيرتهم في دوريات خارجية.

ويذكر أن بوفون، الذي اعتزل كرة القدم في صيف 2023، كان قد خاض مشوارًا احترافيًا حافلًا امتد لأكثر من 25 عامًا، تخللته تجارب ناجحة مع بارما ويوفنتوس وباريس سان جيرمان، ويُعد من أعظم حراس المرمى في تاريخ اللعبة.

جانلويجي بوفون بوفون نادي باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

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