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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

موجز جنوب سيناء| افتتاح سوق اليوم الواحد بالطور.. وإزالة الرمال من طريق رأس سدر

الشباب زيغ
الشباب زيغ
ايمن محمد

شهدت محافظة جنوب سيناء اليوم العديد من الاحداث والفعاليات خلال 24 ساعة الماضية اهمها افتتاح سوق اليوم الواحد في طور سيناء بأسعار مخفضة تناسب المواطنين.

وفي رأس سدر قام مجلس مدينة رأس سدر بإزالة هذه الرمال التي انتشرت على جوانب الطريق والتي تشبه الكثبان الرملية الكثيفة وذلك حرصا علي سلامة المسافرين علي الطريق.

واليكم تفاصيل الاخبار 

افتُتح "سوق اليوم الواحد" بمدينة طور سيناء، مواصلةً لمبادرة محافظة جنوب سيناء المدعومة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

​شهد الافتتاح، الذي تم نيابة عن اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، حضورًا جماهيريًا لافتًا ومشاركة عدد من النواب والقيادات التنفيذية، 

قام علي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، بقص شريط الافتتاح. وتأتي هذه المبادرة تحت رعاية محافظ جنوب سيناء والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لتؤكد التزام الدولة بدعم المواطنين.

​ضم السوق تشكيلة واسعة من السلع الغذائية والتموينية، بالإضافة إلى اللحوم، الخضروات، الفاكهة، ومنتجات العطارة والمنظفات. وقد عُرضت جميع هذه المنتجات بأسعار تقل بشكل ملحوظ عن نظيرتها في الأسواق التجارية، مما يعكس حرص الدولة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

​جهود لمكافحة الغلاء وتعميم المبادرة

​تعتبر هذه المبادرة خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لضبط الأسعار ومكافحة الغلاء، وذلك من خلال التنسيق المستمر بين مديرية التموين والغرفة التجارية. كما يجري العمل على خطة لتعميم "سوق اليوم الواحد" في جميع مدن المحافظة خلال الفترة المقبلة، بهدف توسيع نطاق الاستفادة ليشمل عددًا أكبر من المواطنين.

​وتحرص الجهات المعنية على المتابعة الدقيقة لجودة المنتجات المعروضة والتزام العارضين بالأسعار المخفضة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى رفع مستوى معيشة المواطنين وتعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية في جميع أنحاء الجمهورية.​

 تلقى اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، تقريرًا من رئيس مدينة رأس سدر بشأن جهود رفع الرمال التي تراكمت على الطريق الدولي (رأس سدر – أبو زنيمة). جاءت هذه التراكمات نتيجة العوامل الجوية التي تشهدها المنطقة مؤخرًا.

​وكانت غرفة العمليات قد تلقت بلاغًا بوجود كثبان رملية على الطريق، وعلى الفور تحركت معدات مجلس المدينة بالتنسيق مع وحدة مرور رأس سدر. تمكنت الفرق من الانتهاء من الأعمال ورفع الرمال بالكامل في حينه، حرصًا على سلامة المواطنين وضمان استمرارية حركة المرور.

​وفي هذا السياق، شدد المحافظ على ضرورة متابعة هذه الأعمال بشكل دوري للتعامل السريع مع آثار التغيرات الجوية. وأكد مبارك على أهمية ضمان جاهزية وسلامة الطرق على مدار الساعة للحفاظ على التنقل في المنطقة.

جنوب سيناء موجز الاخبار إزالة الرمال

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