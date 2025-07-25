انتخابات الشيوخ 2025 | كيف يتم إثبات شخصية الناخب في التصويت خارج البلاد؟

تبدأ أولى مراحل التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين بالخارج يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس، وتستمر حتى السبت 2 أغسطس، بحسب الجدول الزمني الرسمي الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.



وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن القائمة النهائية للمرشحين، وبدء فترة الدعاية الانتخابية اليوم الجمعة 18 يوليو، والتي تستمر حتى قبل أيام من موعد التصويت.



وفي حال الحاجة إلى جولة إعادة، يُحدد يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 25 و26 أغسطس 2025 موعدًا لتصويت المصريين بالخارج في الإعادة، وفقًا للجدول المعلن.



في هذا الصدد، حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية ، ضوابط وآليات إثبات شخصية الناخب خارج البلاد، لاسيما مع اقتراب موعد التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.

الرقم القومي أو جواز السفر .. اثبات شخصية الناخب



في هذا الصدد، نصت المادة 45 من القانون على أنه لا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوي بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المتضمن الرقم القومي.





وطبقا لما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، من قواعد وإجراءات تصويت المصريين المقيمين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ، فإنه سيتم تشكيل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية، الذي يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.



ويبدأ الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقاً لتوقيت الدولة التي يجري فيها الاقتراع على النحو المبين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس الشيوخ على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية.



وإذا وجد ناخبون في جمعية الانتخاب - عند انتهاء الميعاد - لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفاً بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم.