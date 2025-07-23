قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: هزمنا الإرهاب وماضون في بناء دولة عصرية تليق بالمصريين
بعد انسحاب الهلال.. الأهلي يؤكد مشاركته في السوبر السعودي
بيان مشترك لوزارتي التعليم بشأن الكليات والتخصصات الجامعية المتاحة لـ نظام البكالوريا
مدينة العلمين الجديدة تكتظ بالزوار وتحتضن فعاليات عالمية متنوعة
الاتحاد الأوروبي يندد بقـ.ـتل المدنيين في غزة والأمم المتحدة تحذر من مجاعة ودمار شامل
الإسكان: مد الإعفاء من 70% من غرامات التأخير حتى 31 أغسطس
شاهد.. الرئيس السيسي يوجه رسائل قوية للمصريين في ذكرى ثورة 23 يوليو
وزير قطاع الأعمال: النصر للسيارات جاهزة لطرح السيارة الكهربائية العام الجاري
الرئيس السيسي: حققنا إنجازات عديدة في زمن انهارت فيه دول وتفككت كيانات ومنظمات
بالصور .. ننشر تفاصيل الكليات والتخصصات الجامعية المتاحة لطلاب البكالوريا المصرية
الرئيس السيسي: نستحضر التجربة الوطنية ونمضي نحو الجمهورية الجديدة في ذكرى ثورة 23 يوليو
أسعار الذهب ترتفع إلى أعلى مستوياتها في 5 أسابيع بسبب التوترات التجارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يعلن رفع درجة الاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها يومي 4 و5 أغسطس 2025.

وأكد النجار أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الجهات المختصة لتأمين اللجان والمقار الانتخابية وتوفير بيئة ملائمة للناخبين، بما يضمن انتظام وسلامة سير العملية الانتخابية وخروجها في صورة حضارية.

 وشدد محافظ الجيزة على الالتزام التام بالضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية، وعدم استخدام الخدمات العامة في أعمال الدعاية الانتخابية إلا بعد التنسيق المسبق مع الجهات المختصة ووفقًا لما تقتضيه اعتبارات الصالح العام، وبما لا يؤثر على سير العمل أو يقدم ميزة غير قانونية لأي من المرشحين حفاظًا على حيادية الأجهزة التنفيذية ومؤسسات الدولة خلال فترة الانتخابات.

ووجه محافظ الجيزة بتطبيق الضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات بكتابها الدورى بهذا الخصوص.

وقال إن المحافظة ستطبق هذه القواعد بكل حسم حفاظًا على الشفافية والمساواة بين جميع المرشحين.

وأضاف أن محافظة الجيزة تعمل على تهيئة الأجواء الداعمة لمشاركة المواطنين بحرية تامة، في إطار من الالتزام بالقانون والانضباط، مشددًا على أن الدعاية الانتخابية يجب ألا تخرج عن الأطر القانونية المنظمة لها، بما لا يخل بالنظام العام أو يؤثر على سلامة العملية الانتخابية.

وأوضح محافظ الجيزة أن الضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات تضم عدداً من المحظورات تشمل عدم التعرض للحياة الخاصة للمرشحين أو المواطنين، وحظر استخدام الرموز الدينية أو الشعارات التي تنطوي على تمييز أو تحريض على الكراهية، كما يمنع استخدام العنف أو التهديد أو استغلال المرافق والمنشآت الحكومية أو الجمعيات الأهلية أو دور العبادة أو المؤسسات التعليمية لأغراض دعائية.

وشدد المحافظ على ضرورة عدم استخدام الإمكانات أو الخدمات العامة في أعمال الدعاية الانتخابية إلا بعد التنسيق المسبق مع الجهات المختصة، ووفقًا لما تقتضيه اعتبارات الصالح العام، وبما لا يؤثر على سير العمل أو يقدم ميزة غير قانونية لأي من المرشحين حفاظًا على حيادية الأجهزة التنفيذية ومؤسسات الدولة خلال فترة الانتخابات.

 ولفت المحافظ إلى أن استخدام الأموال العامة أو الوعود بتقديم مساعدات مالية أو عينية يمثل مخالفة صريحة، وكذلك تشويه الجدران أو القيام بأي أعمال دعائية تنطوي على خداع أو تضليل للناخبين. 

ونوه إلى أن كل مرشح مطالب بالالتزام بإطار برنامجه الانتخابي فقط دون الإساءة للغير أو التشهير بأي من المنافسين، مشيراً إلى أن المحافظة لن تسمح بأي تجاوزات، مثل تعليق اللافتات على المرافق العامة أو تكسير الأرصفة لتثبيت الإعلانات، مؤكدًا أن كل مرشح سيتحمل مسئولية أي تلفيات ويجب عليه سداد مبلغ تأمين وقدره عشرون ألف جنيه في كل حي أو مركز أو مدينة يُعلن بها، لضمان رد الشيء لأصله في حالة المخالفة.

وقال المحافظ إنه يُمنع على القيادات التنفيذية بالمحافظة الانخراط بأي صورة في العملية الدعائية لأي مرشح، حفاظًا على تكافؤ الفرص ومنعًا لأي تأثير على إرادة الناخبين.

اخبار الجيزة محافظ الجيزة انتخابات الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الكليات 2025

تنسيق الكليات 2025| 74% للطب .. ننشر الحدود الدنيا للكليات بالأرقام

تنسيق الجامعات

مؤشرات هندسة وأسنان ومفأجاة لكليات الطب في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

92.9 % للطب والأسنان 91.7%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 «علمي علوم»

تنسيق الجامعات 2025

بشري سارة .. توقعات ارتفاع نسب القبول بكليات الطب في تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

95 % للبترول والتعدين 87.5 % للهندسة وحاسبات ومعلومات 84.3 %.. مؤشرات شعبة علمي رياضة في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2024

85.1 % سياسة واقتصاد 82.5 % للألسن.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

الدوري المصري

بعد قرار المحكمة الرياضية.. هل يسحب بيراميدز لقب الدوري من الأهلي؟

الذهب

اكتشاف أكبر مخزون ذهب في الكون.. قيمته 700 كوينتيليون دولار| أين يوجد؟

محمد صلاح

محمد صلاح الأغلى في تاريخ فانتازي.. كيف تطور سعره عبر المواسم؟

بالصور

لذيذة وسهلة التحضير .. وصفات دايت تناسب نمط الحياة الصحي

وصفات دايت لذيذة وسهلة التحضير
وصفات دايت لذيذة وسهلة التحضير
وصفات دايت لذيذة وسهلة التحضير

فستان البحر.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بجمالها

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

حرب ترامب التجارية كلفت جنرال موتورز أكثر من مليار دولار

ترامب
ترامب
ترامب

بعد إعلان النتيجة..7 حيل ذكية لتقليل التوتر لأولياء الأمور في انتظار التنسيق

7 حيل ذكية لتقليل التوتر لأولياء الأمور في انتظار التنسيق
7 حيل ذكية لتقليل التوتر لأولياء الأمور في انتظار التنسيق
7 حيل ذكية لتقليل التوتر لأولياء الأمور في انتظار التنسيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

المزيد