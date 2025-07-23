نقف على الحياد .. «مدبولي»: نأمل أن يكون مشهد انتخابات مجلس الشيوخ ناجحًا |فيديو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه لدينا حرص على تأمين عملية انتخابات مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أنه نسعى لأن يكون هناك إقبال كبير من المواطنين للإدلاء بصوتهم وممارسة حقهم الدستوري.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من مدينة العلمين الجديدة، نحن كحكومة نقف على الحياد الكامل، مؤكدًا أنه نأمل أن تكون الانتخابات ناجحة.

وأشار مصطفى مدبولي إلى أن معبر رفح لم يغلق يومًا واحدًا من جانب مصر، مؤكدًا أن 80% من المساعدات التي دخلت قطاع غزة كانت من مصر، مؤكدًا أن مصر لم تتوقف عن استقبال المصابين والجرحى مع أسرهم.