محافظ قنا: إنهاء كافة الاستعدادات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ 2025

قال محافظ قنا الدكتور خالد عبد الحليم إن المحافظة أنهت كافة الاستعدادات الخاصة لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بالتنسيق الكامل مع الهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الأجهزة المعنية لضمان إجراء الانتخابات في مناخ آمن ومنظم حيث تم تحديد مقار اللجان الانتخابية وفقا لمعايير محددة أهمها القرب الجغرافي من الكتلة السكنية وتوافر شروط السلامة والتهوية وسهولة الوصول إليها خاصة لكبار السن وذوي الهمم كما تم مراجعة البنية التحتية في تلك المقار للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الناخبين .



وأكد محافظ قنا - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- الالتزام بالحياد التام ما بين جميع المرشحين سواء على القوائم أو الفردي.. وقال" هذا ما نؤكد عليه دوما في كافة الاجتماعات مع الأجهزة التنفيذية لأن دورنا يقتصر على الدعم الفني والإداري لتوفير بيئة مناسبة لإجراء الانتخابات دون تدخل في مسار العملية الانتخابية أو التأثير على توجهات الناخبين بأي شكل ".



أشار محافظ قنا إلى التنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية لتوفير سيارات الإسعاف المجهزة أمام كافة اللجان العامة والفرعية لضمان سرعة التدخلات في حال حدوث أي طارئ صحي للناخبين أو القائمين على العملية الانتخابية كما تم وضع خطة مرورية بالتعاون مع إدارة المرور بالمحافظة لتنظيم حركة السيارات والمارة أمام اللجان ومنع التكدس بما يضمن سيولة الحركة وسلامة الجميع.



تابع: أن مديرية الأمن بالمحافظة وضعن خطة محكمة لتأمين العملية الانتخابية بالكامل تشمل تأمين مقار اللجان قبل وأثناء وبعد التصويت وتأمين القضاة والمشرفين والصناديق الانتخابية وكذلك مراكز الفرز حتى إعلان النتائج الرسمية كما أن هناك غرفة عمليات فرعية بالوحدات المحلية تم ربطها بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لرصد ومتابعة العملية الانتخابية لحظة بلحظة والتدخل الفوري حالة حدوث أي طارئ.



وأضاف: أن ديوان عام محافظة قنا يقوم بمهام تنسيقية وتنفيذية أساسية لضمان انتظام العملية الانتخابية بالتعاون مع إدارات المجالس المحلية والتأكد من استكمال أعمال النظافة والإنارة وتوفير اللازمة داخل وحول اللجان كما يعمل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة علي المتابعة اللحظية للموقف الميداني في جميع مراكز المحافظة لصد أي طوارئ أو اختناقات والتعامل معها في حينه مع الجهات المختصة.



وفيما يخص الجانب الإعلامي والتوعوي أشار المحافظ إلى أن إدارتي العلاقات العامة والإعلام تقومان بدور في نشر التوعية المجتمعية بأهمية المشاركة في الانتخابات وتوفير المعلومات الرسمية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات فضلا عن متابعة ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي والتعامل مع الاستفسارات والشكاوي الواردة خلال فترة التصويت والفرز .



وأكد "عبد الحليم" الحرص على تهيئة بيئة مناسبة لعمل الإعلاميين والمراقبين المحليين والدوليين بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات حيث تم تخصيص أماكن محددة لتسهيل تغطيتهم الإعلامية دون تعطيل سير العملية الانتخابية كما وفرت الهيئة الوطنية للانتخابات تصاريح المرور اللازمة مع الجهات المختصة وتيسير حصولهم علي البيانات والمعلومات من مصادرها الرسمية .



ووجه محافظ قنا رؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية والمختصة بتوفير كافة وسائل الدعم والتيسير لكبار السن وذوي الهمم سواء من خلال توفير كراسي متحركة أو تخصيص مداخل منفصلة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة فضلا عن توفير مظلات واستراحات خاصة بهم داخل اللجان الانتخابية مؤكدا على العمل على تشجيع المرأة على المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام من خلال حملات توعية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومؤسسات المجتمع المدني .



ولفت محافظ قنا الدكتور خالد إلى أن المحافظة لديها وحدة رصد إليكتروني تعمل على مدار الساعة لرصد أي شائعات أو معلومات مغلوطة يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي ويتم الرد الفوري عليها من خلال البيانات الرسمية أو التصريحات المباشرة مؤكدا على الإيمان الكامل بأن الشفافية والمعلومات الدقيقة هي السبيل الأفضل لمواجهة أي محاولات للتشويش على العملية الانتخابية .