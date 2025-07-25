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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع شخصين وإصابة 14 في تصادم ميكروباص ولودر بطريق مرسى حميرة - الشلاتين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ابراهيم جادالله

أسفر حادث تصادم مروع وقع صباح اليوم الجمعة بين سيارة ميكروباص ولودر بطريق مرسى حميرة – الشلاتين في محافظة البحر الأحمر، عن مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين.

تلقى اللواء حسن عبد العزيز، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع التصادم.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: هدى حسين سركنة (21 عامًا)، خديجة حسن سركنة (41 عامًا)، زينب أحمد حسبو، علياء عبد الكريم حمد (رضيعة تبلغ من العمر 8 أشهر)، محمد العزب محمد (25 عامًا)، مصطفى محمود محمد (14 عامًا)، جمال محمد حسن (61 عامًا)، شيماء سعيد خليفة (8 سنوات)، نواف محمد عبد العزيز (18 عامًا)، إسلام أشرف حمدان (25 عامًا)، عبد الوهاب عبده محمود (18 عامًا)، وحسن فتحي محمد (27 عامًا).

وأوضحت التحريات الأولية أن جميع المصابين من أبناء محافظة أسوان، وتم نقلهم إلى مستشفى الشلاتين المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، بينما تم إيداع جثتي الضحيتين بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت الأجهزة المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.

البحر الأحمر الغردقة مرسى علم مدينة الغردقة مدينه القصير

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